¿Puede nevar el próximo 22 de noviembre en España?

El 22 de noviembre, la previsión meteorológica apunta a condiciones invernales en varias regiones de España, con la posibilidad de nieve en zonas elevadas. Un frente frío que se aproximará desde el norte podría traer precipitaciones que, en áreas de montaña, se traducirán en nevadas. Se espera que las cumbres de los Pirineos, el Sistema Central y las Cordilleras Béticas puedan registrar acumulaciones de nieve, mientras que en otras zonas de altitud media, la nieve podría caer a partir de los 1.000 metros. Este fenómeno no solo traerá temperaturas frías, sino que también podría afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras en las zonas montañosas, por lo que se recomienda precaución al circular.

A lo largo del día, se prevé que las lluvias sean más intensas en las primeras horas de la mañana, disminuyendo hacia la tarde, aunque en algunas localidades podría persistir hasta la noche. Los meteorólogos señalan que el frente frío comenzará a ingresar al país durante la madrugada, afectando especialmente a las áreas más elevadas y a las costas cercanas al océano. Esto podría generar un ambiente húmedo y fresco, con un descenso notable de las temperaturas en comparación con los días anteriores.

Ya nevó en el Pirineo

El pasado 6 de noviembre, el Pirineo catalán se despertó con su primera nevada general de la temporada, según anunció el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en su cuenta de 'X'. La nevada llegó principalmente a cotas por encima de los 2.000 metros. Las primeras nieves coincidieron con el temporal que barrió Catalunya y que, sin registrar incidencias, cortó carreteras, líneas ferroviarias y obligó a cencelar medio centenar de vuelos.

Ahora, las precipitaciones podrían generar algunos inconvenientes en el tráfico, especialmente en las ciudades más grandes, por lo que se recomienda precaución al conducir. Las lluvias podrían provocar pequeños desbordamientos en ríos y arroyos, por lo que las autoridades locales han emitido alertas para posibles inundaciones en áreas de riesgo.

En términos de temperatura, el 22 de noviembre se anticipa una jornada fresca, con máximas que no superarán los 18-20°C en muchas zonas del centro y norte. En las áreas más altas, las temperaturas podrían llegar a bajar aún más, especialmente por la noche, cuando el termómetro podría descender hasta los 5-6°C en lugares de gran altitud. Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente y estar preparados para un clima inestable.

Además de las lluvias, también se espera un aumento en la nubosidad a lo largo de la jornada, lo que reducirá la visibilidad en algunas zonas. Este factor puede generar inconvenientes en las rutas de transporte, especialmente en las áreas rurales o montañosas, donde la neblina es más densa. Las autoridades de tráfico ya han comenzado a emitir recomendaciones sobre la necesidad de reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre los vehículos.

Cambios repentinos en el clima

Para quienes tengan actividades al aire libre el 22 de noviembre, es importante tomar precauciones y estar preparados para cambios repentinos en el clima. En caso de que se produzcan lluvias intensas, se recomienda buscar refugio en un lugar seguro y evitar áreas propensas a inundaciones. Asimismo, se aconseja a las personas que viven en zonas con riesgo de deslizamientos de tierra mantenerse alertas a las recomendaciones de las autoridades locales.

A pesar de que el 22 de noviembre se prevé un día de condiciones meteorológicas complicadas, los pronósticos también apuntan a que las lluvias cesarán hacia el final del día, dando paso a cielos despejados por la noche. Sin embargo, la inestabilidad podría persistir en algunas áreas, por lo que se recomienda seguir de cerca los boletines meteorológicos y estar preparados para cambios imprevistos en el clima.