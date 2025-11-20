El neuropsicólogo Bruno Ribeiro: "La masa muscular es clave para mantener tu cerebro en forma"

¿No tienes la sensación de que el ser humano no cuida tanto su cerebro como sí el físico? El neuropsicólogo Bruno Ribeiro, especialista en estimulación cerebral, advierte acerca de la importancia de adoptar hábitos que protejan y optimicen la salud de nuestro cerebro si queremos envejecer con calidad de vida.

Lo ha explicado en su última intervención en el podcast Tiene sentido, donde ha subrayado que aproximadamente el 80% del bienestar cerebral depende de rutinas sostenidas en el tiempo: descanso, alimentación, ejercicio físico y socialización.

El neuropsicólogo Bruno Ribeiro. / Pódcast 'Tiene sentido'

"El cerebro necesita cuidados constantemente. Dormir bien, moverse, comer de forma adecuada y mantener vínculos sociales son pilares esenciales para su rendimiento y longevidad", explica el neuropsicólogo.

El sueño, sin ir más lejos, ocuparía una posición central: dormir menos de 7,5 a 8 horas por noche compromete la consolidación de la memoria y la limpieza de desechos neuronales, afectando de forma directa a la función cerebral óptima.

En cuanto al ejercicio físico, también es un pilar fundamental en nuestro día a día: mejora la circulación sanguínea y el suministro de oxígeno al cerebro, y el músculo libera proteínas y factores neurotrífocs que protegen la corteza cerebral y previenen la atrofia: "la masa muscular no solo fortalece el corazón, también mantiene activo el cerebro y saludable".

El ejercicio físico ayuda al cerebro. / Freepik

Hemos hablado del sueño y del ejercicio físico, pero... ¿Qué papel juega entonces la alimentación? Una dieta rica en proteínas y ácidos grasos omega 3 es clave ya que el cerebro está compuesto en gran parte de lípidos: podemos recurrir a la suplementación si notamos que la ingesta no es suficiente.

Y finalmente, Bruno Ribeiro menciona la interacción social: mantener redes de apoyo contribuye a preservar la cognicción y la longevidad, dos de las metas finales que cualquier persona tiene en la vida.

De esta forma, "cuidar el cerebro no es cuestión de azar: son decisiones diarias que determinan cómo envejecimos mental y físicamente", sostiene el neuropsicólogo. ¿Por qué no comenzamos a poner solución?