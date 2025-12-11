El neumólogo Xavier Muñoz, revela las claves para reconocer si tienes covid, gripe o un resfriado común

La llegada del frío es sinónimo de la aparición de las enfermedades típicas asociadas a esta época del año y las urgencias médicas de los hospitales españoles ya han vivido la primera oleada de contagios en sus propias carnes.

Por eso, uno de los temas candentes es cómo tratar la gripe, qué medicamentos se pueden tomar para paliar los incómodos efectos de la fiebre, como ha revelado el presidente de la FECAC, Antoni Torres, así como qué pasos seguir antes de acudir a la atención primaria.

Archivo - Una persona con gripe. / EUROPA PRESS - Archivo

Ahora es un neumólogo del Hospital de la Vall d'Hebrón de Barcelona, Xavier Muñoz, el que aporta más luz sobre el tema y ha publicado un vídeo en el perfil de TikTok del centro sanitario donde da las claves para identificar qué tipo de dolencia se puede estar sufriendo: gripe, resfriado común o covid, ya que guardan patrones similares en el inicio de su aparición.

"Uno de los problemas que tenemos en estos momentos de invierno en el que circulan muchos virus es poder diferenciarlos", empieza la explicación el especialista.

Una persona afectada por una enfermedad vírica. / Mejor con Salud

En primer lugar, la gripe es fácilmente reconocible porque conlleva "fiebre bastante alta, siempre por encima de 38 grados y puede llegar a los 40" e implica "artralgias", el nombre técnico de los dolores articulares y de la musculatura. Además, "suele empezar con un dolor de garganta, de un malestar general" y dura "tres o cuatro días con una sensación de aplatanamiento muy grande".

El covid, que "hoy en día se parece mucho a un resfriado", suele implicar la aparición de fiebre, aunque no tan alta como en la gripe, "por debajo de 38 grados". Lo que sí que provoca es "un poco de dolor de garganta y una tos seca bastante molesta" que además puede ser bastante persistente. Añade que aunque el malestar no es tan pronunciado, sí que puede causar "pérdida de gusto y olfato", un síntoma que ya ocurría durante la pandemia.

Finalmente, el resfriado común "es el de toda la vida" y "suele empezar por las vías aérias superiores", provocando la típica 'agüilla' que sale por la nariz, ojos resecos y picor en la garganta "con molestias a la hora de tragar". En este caso, la fiebre puede llegar a ser imperceptible, "generalmente no suele llegar a 37 y medio o, a veces no existe", pero sí que aparece tos, aunque no tan seca como en el covid y no conlleva tanto malestar. A los tres o cuatro días, se va la sensación.

Con la teoría sobre la mesa, debería ser más sencillo identificar cada enfermedad, aunque en la práctica en muchas ocasiones suelen confundirse ya que los efectos en el cuerpo son parecidos. Lo importante es prestar atención a los detalles y acudir a la farmacia a por una primera exploración antes de ir de urgencias.