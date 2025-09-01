Actualidad
Nestlé cesa a un directivo por ocultar una relación secreta con alguien de la empresa
Laurent Freixe deja de ser el consejero delegado de la multinacional por actuar en contra de los valores de la empresa
'El amor mueve montañas', dice el dicho español, aunque en ocasiones puede conllevar más de un problema si el corazón se queda prendado de una u otra persona. Precisamente eso es lo que le pasó a la famosa 'pareja' del concierto de Coldplay que se convirtió en uno de los memes del año, ambos trabajadores de Astronomer.
Ahora, le ha ocurrido a un mandamás de la multinacional Nestlé, su consejero delegado Laurent Freixe. Según ha informado el consejo de administración en un comunicado, se cesa al trabajador de alto rango por mantener "una relación romántica no declarada" en su entorno laboral.
Según las normas de la empresa, dicha relación contradice los principios de conducta que rigen la empresa de origen suizo. Para conocer dicha relación la empresa contrató investigó el día a día de su director "con el apoyo de un asesor externo independiente" en la que también participó el exdirectivo de Inditex, Pablo Isla.
La acción, comentaba el presidente de la compañía de chocolates y lácteos, Paul Bulcke, es una "acción necesaria" para garantizar el seguimiento de "los valores y el gobierno corporativo de Nestlé, los sólidos cimientos de la empresa".
Freixe deja la compañía tras casi 40 años como trabajador de la misma y tan solo un año más tarde de ingresar en el equipo directivo bajo la figura del consejero delegado.
En el comunicado, la empresa anuncia que su sucesor será Philipp Navratil, otro de los clásicos que llevaba desde 2001 ofreciendo sus servicios como consultor, inicialmente, aunque fue escalando hasta llegar al puesto de responsabilidad mencionado.
Con la llegada del 2026 Nestlé espera la incorporación de Pablo Isla como nuevo presidente de la compañía, ocupando el puesto que dejará bacante el actual mandamás, Buckle.
