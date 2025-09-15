Nerea Rodríguez se abre en canal para contar toda la verdad sobre su 'romance' con Miguel Ángel Silvestre

Nuevo romance a la vista. En esta ocasión, se trata de un 'affair' entre Nerea Rodríguez, exconcursante de 'Operación Triunfo', y el actor Miguel Ángel Silvestre. Las Mamarazzis desvelaron que ambos habrían coincidido en el exclusivo club 'Soho Farmhouse' de Ibiza, donde habrían "flirteando fuertemente".

Actualmente, la exconcursante de 'OT' está centrada en su nuevo proyecto profesional, 'Bailando con las estrellas'. La participante forma parte del elenco del 'talent show' de Telecinco, que consiste en varias parejas formadas por un famoso y un bailarín profesional donde compiten por ser los mejores. Además, son valorados por un jurado experto, pero también por los espectadores.

En el primer programa, Jesús Vázquez, presentador de 'Bailando con las estrellas', no pudo aguantarse las ganas de preguntarle a Nerea sobre su 'romance' con el actor español. Sin embargo, primero dejó que hiciese su actuación.

"Está toda España pendiente de una noticia y tú estás hoy aquí... Te vamos a tener que preguntar, pero como esto es un programa de baile, concéntrate en el baile, olvídate de todo y de todo el jaleo que hay fuera. Cuando acabes de bailar, hablamos de Ibiza", empezó explicando el presentador.

Al instante, Valeria Mazza confesó que "yo te envidio querida, te lo digo así: te envidio". La cara de la exconcursante de 'OT' era todo un poema desde un principio. Tras hacer la actuación, Jesús Vázquez volvió a insistir con el tema: "Tenemos que hablar de Ibiza".

La cantante no se pudo morder la lengua y puso en su sitio al presentador de 'Bailando con las estrellas': "A este programa he venido a bailar y a trabajar, y, como dicen, a hablar de mi libro, a hablar de mi arte y de mi baile".

"Vale, me parece muy bien, pero tú sabes que en todos los programas, desde hace unos días, solo se habla de Nerea y Miguel Ángel Silvestre", comentó Jesús Vázquez.

Después de varios minutos de incertidumbre, la artista se abrió en canal para contar toda la verdad sobre su 'romance' con Miguel Ángel Silvestre: "¿Qué te voy a decir? Estoy encantada...".