Nerea, minera española en Australia: "He ganado 3200 euros trabajando 14 días con jornadas de 12 horas sin parar"

Trabajar en una mina en Australia se ha convertido en una opción que despierta bastante curiosidad entre quienes buscan oportunidades laborales fuera de España. Los salarios que se pueden alcanzar, los turnos intensivos y la posibilidad de trabajar durante varias semanas para después disfrutar de varios días libres son algunos de sus principales atractivos. Sin embargo, pocas veces podemos ver cuánto cobra realmente una persona que trabaja allí.

Una trabajadora ha compartido a través de TikTok parte de su experiencia trabajando en el sector minero australiano, mostrando su nómina y explicando algunos detalles sobre cómo es actualmente su día a día. Su vídeo permite hacerse una idea más cercana de una realidad laboral que suele llamar la atención precisamente por las condiciones económicas que ofrece.

Mina desde dentro / SPORT

Así es trabajar en una mina en Australia

Uno de los detalles que explica en el vídeo es que su situación ha cambiado con respecto a cuando comenzó a trabajar en este sector. Aunque anteriormente estaba vinculada a un campamento minero, actualmente ya no trabaja desde allí y se desplaza directamente hasta la mina.

"He visto la mina y ahora ya no trabajo en el campamento", comenta en el vídeo. De hecho, asegura que actualmente puede verla prácticamente todos los días, dejando claro que su rutina es diferente a la que tenía cuando permanecía en el campamento.

Este cambio es importante porque existen diferentes formas de trabajar en la minería australiana. Una de las más conocidas es el sistema FIFO (Fly-In Fly-Out), mediante el cual los trabajadores pasan determinados periodos en instalaciones situadas cerca de las explotaciones mineras y posteriormente regresan a sus lugares de residencia durante sus días libres.

Durante las estancias en estos campamentos, es habitual que determinados gastos como el alojamiento o las comidas estén cubiertos, aunque las condiciones concretas dependen de cada empresa, puesto y contrato.

La nómina, uno de los aspectos que más interés genera

Precisamente, uno de los puntos que más curiosidad provoca entre quienes se plantean trabajar en las minas de Australia es el salario. La protagonista del vídeo muestra su propia nómina, ofreciendo un ejemplo real de lo que puede recibir una persona que trabaja en este sector.

Aun así, la cantidad que aparece en una nómina minera no tiene por qué representar lo que cobran todos los trabajadores. El sueldo puede variar considerablemente dependiendo del puesto desempeñado, la experiencia, las horas trabajadas, los turnos nocturnos, las horas extraordinarias o incluso la ubicación de la explotación.

También hay que diferenciar entre el salario bruto y el dinero que finalmente recibe el trabajador después de impuestos y otras posibles deducciones. Por eso, una cifra aislada no permite conocer por completo las condiciones económicas de un empleo de estas características.

El vídeo sirve, sobre todo, para mostrar desde dentro una experiencia que suele generar muchas preguntas en redes sociales. La propia trabajadora mantiene un tono cercano durante su explicación y termina despidiéndose con "un abrazo australiano", dejando claro que está contando su situación personal y no describiendo unas condiciones aplicables a cualquier empleo minero del país.