Nerea, médica trabajando como minera en Australia: "Hago 12 horas diarias todos los días durante 14 días seguidos"

En los últimos años se ha producido un fenómeno poblacional en el que muchos jóvenes españoles se lanzan a la aventura para buscar empleos en otros países con los que ahorrar algo de dinero antes de volver a España o mejorar su dominio de un idioma concreto, tal y como ocurre con el caso de Nerea.

La joven médica lleva una temporada viviendo en Australia, donde trabaja en un complejo minero. Y es que, en una de sus últimas publicaciones, ha desvelado cómo es su día a día en a miles de kilómetros de su hogar, asegurando que merece la pena a pesar de las dificultades.

Nerea, joven española en Australia / nereaexplora

Así vive una joven española trabajando en una mina de Australia

Nerea compartió sus vivencias a través de un tiktok donde aseguraba que la experiencia estaba siendo realmente dura, pero que se encontraba muy contenta a pesar de ello. A nivel físico, asegura que el trabajo en la mina es extremadamente exigente, haciendo que llegue destrozada a casa todos los días.

Una sensación de agotamiento que se ve intensificada por los horarios que Nerea debe seguir en su trabajo. Concretamente, la joven asegura que trabaja unas doce horas al día durante 14 días seguidos, y bromea con el concepto de la mina, dado que en realidad desempeña su labor en la cocina que presta servicio a quienes se adentran allí.

Al margen del cansancio, Nerea compartía otros factores positivos de su puesto de trabajo, comenzando con la idea de que sus compañeros ¨son realmente majos¨; algo que se ha visto fomentado por la relación de amistad que ha establecido una chica francesa, con la que ha creado una dupla que ella misma denomina como ¨Zipi y Zape¨.

Nerea, joven en Australia / nereaexplora

Y es que la médico asegura que este consta como un factor de protección sumamente efectivo frente al estrés que supone trabajar tantos días seguidos en una estación donde tienen que dar de comer a diario a unos 1.300 trabajadores, lo cual es una cifra considerable.

Sin embargo, el caso de Nerea no es el único en cuanto a jóvenes que abandonan España en busca de un empleo que les permita adquirir nuevas experiencias a ahorrar, dado que existen muchas situaciones similares; siendo Suiza otro de los países predilectos por este perfil de aventureros.

De esta manera, el movimiento de Nerea está sirviendo como ejemplo para muchos otros jóvenes que buscan la forma de ahorrar un dinero antes de volver a España con el objetivo de poder empezar una nueva vida en nuestro país desde un grado de suficiencia económica mayor en todos los sentidos.

Según la propia Nerea, esto es algo que merece mucho la pena a pesar de las dificultades que supone estar a miles de kilómetros de tu hogar, por lo que también es necesario mantener la cabeza fría y ser fuerte ante cualquier adversidad que se presente por delante.