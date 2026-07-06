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Nerea (27 años), albañila: "Pausé Medicina porque en la construcción gano 32 euros la hora"

"Estudié Medicina, pero cobrando 32 euros la hora me compensa trabajar en la obra", destaca la joven

Nerea Albañila

Nerea Albañila / Sport

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David Cruz

David Cruz

Nerea tiene 27 años y estudió Medicina, pero desde hace un tiempo su día a día transcurre entre cascos, herramientas y obras en Australia. Allí trabaja como albañila, un empleo que le permite ganar alrededor de 32 euros brutos por hora y ahorrar dinero antes de retomar su carrera sanitaria.

La joven española cuenta su experiencia en redes sociales, donde explica cómo llegó a un sector que nunca imaginó para ella.

Aunque su objetivo sigue siendo ejercer como médica, decidió hacer una pausa y aprovechar las oportunidades laborales que ofrece la construcción en Australia, un sector con una elevada demanda de trabajadores.

Encontrar su primer empleo no fue fácil. Según explica, en más de una ocasión notó que algunos responsables de contratación cambiaban de actitud al saber que era una mujer. "Cuando saben que soy mujer, muchas veces la conversación se corta", comenta.

Una vez consiguió entrar en una obra, las dudas desaparecieron poco a poco. Nerea reconoce que al principio le costó seguir el ritmo de sus compañeros, pero lo atribuye a la falta de experiencia y no al hecho de ser mujer. "Si soy lenta no es por ser mujer, es porque soy principiante", asegura.

Ourense trabajador sector de construccion obreros con calor

Ourense trabajador sector de construccion obreros con calor / Iñaki Osorio / FDV

Con el paso de los meses ha aprendido el oficio y defiende que cualquier persona puede desenvolverse en la construcción si tiene interés por aprender. Para ella, la actitud pesa mucho más que los prejuicios que todavía existen en un trabajo donde la presencia femenina sigue siendo minoritaria.

A pesar de su cambio de rumbo, insiste en que no ha renunciado a la Medicina. Su intención es regresar más adelante, preparar el examen MIR y continuar con la especialización.

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Mientras tanto, la construcción le ha permitido ganar experiencia, mejorar sus ahorros y vivir una etapa muy distinta a la que imaginaba cuando empezó la universidad. Una decisión que cada vez toman más jóvenes que buscan mejores oportunidades laborales fuera de España.

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