¿Cuál es el negocio hostelero más rentable? Este empresario lo tiene claro

La hostelería es uno de los sectores más complicados desde hace muchos años. Un trabajo muy sacrificado para los empresarios, los cuales también se han llevado críticas por no respetar a menudo los derechos laborales mínimos de sus asalariados.

Por ello, seguro que muchas personas son amantes de este mundo pero no atreven a meterse en él porque creen que probablemente no darán con la tecla. Por eso os traemos este post en el que os contamos cuál puede ser el negocio hostelero más rentable de todos.

Vicente Nicolau es un hostelero propietario del restaurante Las Brasas Steak House en Mallorca que participó en una reciente e interesante entrevista.

Él asegura haber dado con el negocio hostelero más rentable con diferencia. Seguro que muchos creen que esos negocios son aquellos restaurantes de lujos donde hay que invertir mucho tiempo antes de empezar a sacar grandes beneficios, pero nada más lejos de la realidad.

En base a su experiencia, lo más rentable son los restaurantes de comida rápida y hamburgueserías. "El 'fast food' tiene mucho margen. Por los años 2013-2014, tenía una hamburguesería y el margen era brutal: 3.000-4.000 euros limpios semanales para cada socio. Éramos dos", aseguró en la mencionada entrevista.

"En una hamburguesería, el margen sería del 45% fácilmente. Montas una hamburguesa por 3 euros y la vendes perfectamente por 14". Vicente asegura que el margen más normal en un buen restaurante es del 25%, algo bastante inferior al comentado en el negocio de las hamburgueserías.

Aun así, el hostelero promete que por mucho miedo que den estos negocios, si eres profesional, le sacas rentabilidad: "Si sabes y tienes las cosas claras, sí. Si no sabes o no te gusta, en menos de un año vas a cerrar y te irás a casa con una deuda".