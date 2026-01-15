Así es el negocio de cannabis y CBD de Gemma Mengual en Sant Cugat

Gemma Mengual es una de las figuras más emblemáticas del deporte español. Las históricas medallas de plata que consiguió la nadadora en dúo y equipos en los Juegos de Pekín 2008 pusieron de moda un deporte hasta entonces desconocido por el público general como era la natación sincronizada. A lo largo de su carrera participó en varios Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Europeos, logrando numerosas medallas que la consolidaron como una de las grandes deportistas de su generación.

Tras su retirada de la alta competición, Mengual ha sabido reinventarse con éxito. Lejos de desligarse del deporte, ha continuado vinculada a él desde diferentes ámbitos, combinando su experiencia como atleta con nuevas inquietudes profesionales y empresariales. Su trayectoria refleja una transición natural del alto rendimiento hacia el mundo de la gestión, la comunicación y el emprendimiento.

Su negocio de cannabis

A comienzos de diciembre dio un nuevo paso en esta etapa al inaugurar una tienda especializada en productos derivados del cannabis orientados al bienestar de los deportistas. El establecimiento, denominado Cannabity Healthcare, se encuentra en Sant Cugat del Vallès, en la provincia de Barcelona, y nace con la idea de ofrecer alternativas terapéuticas para el cuidado físico y mental.

En este espacio se comercializan distintos productos basados en CBD y otros compuestos no psicoactivos, como bálsamos, aceites, flores, infusiones y cosmética. Están pensados especialmente para personas activas que sufren dolencias habituales como dolor crónico, molestias de espalda, problemas para dormir, ansiedad, estrés o afecciones cutáneas, aunque también pueden ser utilizados por el público general.

Este nuevo proyecto empresarial no surge de manera improvisada. Antes de lanzarse, Mengual dedicó varios meses a formarse en gestión y dirección empresarial en EADA Business School, una escuela especializada en alta dirección y administración. Esta preparación le permitió adquirir las herramientas necesarias para afrontar con mayor solvencia los retos del emprendimiento.

Para poner en marcha Cannabity Healthcare, la exnadadora se ha aliado con Cannabity, una compañía con más de cuatro años de trayectoria en el sector y una sólida base de clientes en su canal online. Esta colaboración aporta experiencia, conocimiento del mercado y una estructura ya consolidada sobre la que construir el proyecto físico.

Dos negocios más rentables

Aunque la tienda está especialmente enfocada en atletas y personas vinculadas al deporte, no es imprescindible estar federado ni competir a alto nivel para acceder a sus productos. La propia Mengual ha compartido que utiliza aceites sublinguales por la noche para mejorar el descanso y reducir tensiones, como la rigidez mandibular, destacando sus efectos relajantes.

Además de esta empresa de Cannabis, inauguró el restaurante japonés “Sugoi”, también ubicado en Sant Cugat del Vallès, y la empresa Así Está el Patio S.L., creada junto a su representante Patricia Díaz Buj, dedicada al management y al marketing de deportistas retirados, jóvenes promesas y figuras consolidadas del deporte.