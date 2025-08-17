Negativa de la Seguridad Social: Un hombre se queda sin pensión de viudedad al estar casado por el rito gitano

La pensión de viudedad es una cuota mensual que cobran aquellos españoles a quien se ha muerto su pareja, aunque no todo el mundo tiene derecho al cobro. Uno de los requisitos indispensables es que la pareja estuviese registrada oficialmente como un matrimonio, por lo civil o por lo religioso.

De no ser así, el ente público tiene potestad para denegar la pensión al solicitante. Eso mismo le ha ocurrido a un hombre de etnia gitana que pedía el subsidio tras la muerte de su mujer, con quien había tenido seis hijos.

El matrimonio se había hecho bajo el rito gitano y la Seguridad Social no lo considera una forma válida de unión, por lo que se negó a entregarle la compensación mensual. La noticia la destapaba José Manuel Gordo Bermejo, el gestor con el que contactó el hombre, a través de su perfil en LinkedIn.

Acto conmemorativo del Día Internacional del Pueblo Gitano en Barcelona, en 2018. / CARLOS MONTAÑÉS

"Esta semana hemos recibido en la gestoría un gitano al que le han denegado la pensión de viudedad porque su matrimonio no estaba inscrito en el registro civil ni en el de parejas de hecho", indicaba en la red social profesional.

Para más inri, el solicitante de la pensión cuenta con un 66% de discapacidad y la mujer era la principal fuente de ingresos de su familia, algo que no sirvió para que se fuera más laxo con la regulación. Ahora, la gestoría ha enviado un recurso al no ser imprescindible "estar inscrito en registros oficiales para que se reconozca la unidad familiar".

Así, el hombre no lo tiene todo perdido, pues en el pasado sí que se ha admitido la unión gitana como forma válida de matrimonio al demostrar igualmente la unión entre dos personas: "La convivencia y la existencia de un vínculo estable, especialmente cuando hay pruebas adicionales como el Libro de familia, certificados de convivencia (padrón) y beneficios sociales percibidos históricamente como familia numerosa o exenciones escolares", explica Bermejo.

De esta manera, el tribunal debería dar la razón al hombre gitano y la gestoría y tendría que entregar la cuota correspondiente al ciudadano y "ahora no puede contradecir sus propios actos". Como ejemplo, explica que el tipo de uniones conocidos como "parejas de hecho" no existían "hace 40 años" y que muchas familias se encontraron en una situación similar, saldando esos casos de forma favorable.

Sin embargo, en este caso en concreto "será el Juzgado de lo Social" quien termine de determinar si se da o no la pensión de viudedad en este caso. De momento, el debate sigue en los comentarios de la publicación, con sentencias contrarias como "buena propaganda barata, suerte que en LinkedIn no hay personas de la etnia que comentas. La cosa es que todos quieren ayudas pero nadie quiere contribuir al sistema, di que si", o a favor: "Nada es imposible! Ni en la vida ni en el derecho".