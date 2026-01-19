Un nefrólogo lanza el aviso: las dos cosas que debes hacer ya para cuidar tus riñones y envejecer más despacio

A estas alturas ya no es ningún secreto que el ejercicio es clave para vivir más y mejor. Pero lo que no todo el mundo sabe es que también juega un papel fundamental en la salud de los riñones, uno de los órganos más silenciosos de nuestro cuerpo, hasta que fallan.

Y de esto mismo ha hablado Borja Quiroga, nefrólogo y doctor en Medicina, quien acaba de lanzar un mensaje muy claro y contundente: "si quieres ser un poquito menos viejo y cuidar tus riñones, debes hacer dos cosas". ¿Cuáles son esos dos consejos que lanza el experto?

Los dos consejos que debes seguir para cuidar la salud de tus riñones

Lo primero que debes hacer está relacionado con la alimentación: reducir al máximo el fósforo, presente sobre todo en los alimentos ultraprocesados. "No comer fósforo es, básicamente, no comer productos ultraprocesados", resume.

La segunda clave la encontramos en el movimiento, y no vale con caminar de vez en cuando. Quiroga insiste en combinar ejercicios de fuerza y cardio varias veces por semana: "el ejercicio no solo mejora el corazón o los músculos, también protege los riñones y retrasa el envejecimiento", señala.

Borja Quiroga es uno de los muchos nefrólogos que pone el foco en una proteína todavía poco conocida por elo gran público: el klotho. Esta hormona, producida principalmente en los riñones, se relaciona con el envejecimiento celular.

"La disminución de klotho se asocia con enfermedades renales, la falta de ejercicio y el consumo frecuente de ultraprocesados", explica. La buena noticia es que el deporte regular ayuda a regenerarla poco a poco, paliando de esta forma un problema tan habitual como desconocido.

El mensaje, por lo tanto, es muy claro: los expertos recomiendan moverse más y comer mejor para mejorar tanto el aspecto físico como para marcar la diferencia entre envejecer rápido, o hacerlo con salud. Una vez más, el deporte salva vidas.