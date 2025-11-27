ECONOMÍA
"No es necesario": Pablo Gil, experto en bolsa, advierte sobre un error que muchos cometen al invertir
Asegura que se pueden obtener muchos beneficios siguiendo las estrategias adecuadas
Invertir en bolsa se corresponde con un proceso que puede resultar complicado si no sabemos por dónde empezar exactamente, pero hay ciertos consejos para principiantes que no se pueden obviar si queremos tener éxito en esta labor.
Entre ellos, destacan los de Pablo Gil, experto en bolsa, quien asegura que puedes llegar a ganar mucho dinero si empiezas a invertir en bolsa desde que tengas 25 años. Ni más ni menos.
La clave de esto sería ir invirtiendo hasta 5.000 euros al año con el objetivo de ir utilizando solo los beneficios en los siguientes, lo cual nos permitiría conseguir sumas estratosféricas cuando lleguemos a la edad de la jubilación.
¨Si inviertes 5.000 euros al año, puedes llegar a tener entre 480.000 y 920.000 euros cuando alcances los 65 años de edad¨, afirmaba el experto en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.
Según sus propias palabras, el secreto a la hora de invertir de forma acertada tiene que ver con la diversificación. O, dicho de otra manera, en como distribuyamos el dinero que ganemos en distintos activos.
Esto nos permitirá no notar tanto una pérdida en caso de que se produzca, dado que esta se verá compensada por los beneficios que obtengamos en otras áreas de inversión.
De esta manera, Pablo Gil asegura que es posible mantener nuestro patrimonio siempre al alza en caso de que sepamos gestionar bien esos 5.000 euros que invirtamos al año.
De hecho, afirma que este método puede ser útil incluso para aquellas personas que cobren entre 1.000 y 1.500 euros mensuales, dado que el éxtio se ha de concebir a largo plazo.
- Dónde está el corazón de Maradona: La Justicia resuelve el misterio 5 años después de su muerte
- Dani Alves vuelve a la carga y se convierte en predicador: 'El Dios que está allí es el mismo que está aquí
- Ibai repasa la infancia de Leo Messi en su barrio en Argentina y su maestra revela cómo le sacaba del recreo: 'Vamos Leo, que Maradona hay uno solo
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'No se pueden empezar las vacaciones un viernes
- Jorge Rey pone en alerta a media España por su previsión del tiempo en Navidad y Fin de Año: 'La Lotería igual se te congela un poco
- Un abogado laboralista cuenta el truco para cobrar el paro pese a renunciar al trabajo voluntariamente
- Coleccionistas enloquecen por estas 100 pesetas: comprueba si tienes una en casa
- Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul