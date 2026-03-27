Nazareth Castellanos, neurocientífica, analiza la retirada de Carolina Marín: "Los sueños no tienen que esclavizarnos"

Carolina Marín anunció su retirada después de múltiples lesiones graves de rodilla que acabaron por poner en peligro su integridad física. Y ahora una neurocientífica ha respaldado la valentía e inteligencia de la jugadora al tomar semejante decisión.

La reflexión de una neurocientífica sobre la retirada de Carolina Marín

"Los sueños tampoco tienen que esclavizarnos", menciona la neurocientífica Nazareth Castellanos. Y esa es una reflexión que golpea especialmente fuerte en un caso como el de Carolina Marín, en el que el cielo parecía ser el único límite de la jugadora.

El palmarés de la nacida en Huelva es realmente abrumador, con un sinfín de títulos individuales en competiciones europeas y mundiales que la situaban como una referencia máxima en su disciplina. Y de ahí que el adiós sea todavía una decisión más difícil de tomar.

Nadie más que Carolina Marín era verdaderamente consciente del potencial que tenía entre sus manos y de los muchísimos títulos que podría haber ganado. Pero no haber sabido decir 'basta' podría haber tenido consecuencias muy graves para ella a largo plazo.

Nazareth valora mucho lo hecho por Carolina Marín ya que considera que es un gran ejemplo sobre cómo y cuándo hay que apostar por salud. No es cuestión de arrojar la toalla, Carolina lo ha intentado por activa y por pasiva, pero hay mucha sabiduría en la aceptación que ha realizado.

No son pocos los deportistas de élite que en la búsqueda de la gloria y de cumplir metas personales acaban forzando más allá de lo que permite su cuerpo. Carolina sabía que se estaba acercando a ese límite y haber seguido presionando podría haber implicado un punto de no retorno.

En cierta forma, la carrera de Carolina Marín ha vivido dos victorias cruciales: la de su culminación como la mejor jugadora de bádminton del mundo, y la de su madurez como una persona que ha sabido interpretar el fin de un camino a pesar de que jamás podría haberlo anticipado.

Y tú, ¿qué opinas de la decisión tomada por Carolina Marín? ¿Ha acertado confirmando finalmente su retirada o debería haber seguido luchando por el sueño de volver a competir como hizo antaño?