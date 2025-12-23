Navidad 2025 en Barcelona: horarios de supermercados y centros comerciales día a día

Quedan muy pocas horas para celebrar los días grandes de la Navidad, y por lo tanto, miles de consumidores están interesados en conocer los horarios comerciales de supermercados y grandes superficies para hacer compras de última hora. Unos horarios que se adaptan para facilitar la conciliación de los trabajadores, y al mismo tiempo, atender las compras de última hora.

Como sucede en el resto del país, en Cataluña, y en especial en Barcelona, es habitual que los supermercados modifiquen sus horarios los días 24, 25 y 26 de diciembre, Nochebuena, Navidad y Sant Esteve respectivamente.

Si quieres conocerlo todo para comprar antes de que sea demasiado tarde estas Navidades, estas son las principales claves para organizar las compras según la información que han facilitado las diferentes cadenas de supermercados.

Nochebuena, 24 de diciembre de 2025

Será el único de los tres días en el que la mayoría de supermercados abran sus puertas, aunque con horarios reducidos que dependen de la cadena en la que compres habitualmente:

Lidl y Carrefour abrirán de 09.00 a 19.00 horas , aunque es preferible que te informes en tu supermercado más cercano.

, aunque es preferible que te informes en tu supermercado más cercano. Aldi aplicará horarios variables según el establecimiento y la localidad, con cierres que pueden situarse entre las 15.00 y las 19.30 horas .

aplicará horarios variables según el establecimiento y la localidad, con cierres que pueden situarse . Día , por lo general, cerrará mucho antes de lo habitual: en torno a las 16.30 horas .

, por lo general, cerrará mucho antes de lo habitual: en torno a las . Hipercor, Supercor y Supermercados El Corte Inglés atenderán a su público de 10.00 a 20.00 horas, siendo una de las opciones más amplias.

Navidad y Sant Esteve, 25 y 26 de diciembre de 2026

El día de Navidad, 25 de diciembre, todos estos supermercados permanecerán cerrados en Cataluña. La misma situación se repetirá el 26 de diciembre, Sant Esteve, una jornada festiva en la comunidad en la que no abrirán Lidl, Carrefour, Aldi, Dia ni los supermercados de El Corte Inglés.

Centros comerciales y tiendas

La normativa general en Barcelona permite algunas aperturas en domingos y festivos durante la campaña de Navidad, aunque el 25 y el 26 de diciembre la mayoría de centros permanecerán cerrados o con aperturas muy limitadas, especialmente en grandes superficies, abriendo especialmente locales de restauración.