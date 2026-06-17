Natalia de Santiago, experta en finanzas: “El sistema de pensiones se diseñó para una realidad que ya no existe”

El sistema de pensiones actual no refleja la realidad social española. Esa es la postura que defiende Natalia de Santiago, una experta en finanzas que ha hablado acerca del claro problema que tienen las pensiones de hoy en día.

Según comenta la economista, cuando se diseñó el sistema de pensiones actual el tiempo medio durante el cual un jubilado disfrutaba de su pensión era de 7 años. Sin embargo, a día de hoy ese dato se ha triplicado; es decir, las personas viven mucho más que antes.

De ahí que la experta también hable acerca de las dudas que existen actualmente sobre la sostenibilidad del modelo. Al fin y al cabo, entre una mayor esperanza de vida y una baja natalidad, el sistema de pensiones está constantemente al límite de su capacidad.

Ante esta realidad, de Santiago no descarta que en un futuro, incluso cotizando más se acaben recibiendo menos prestaciones. Y no, no lo contempla como una situación de crisis profunda, sino como una consecuencia de la nueva realidad de España.

Además, por si esto fuera poco, Natalia también comenta que si se dejan de ajustar las pensiones a la inflación, eventualmente se tendrá la sensación de que se cobra menos aunque no sea así. Y es que el valor de 1.500 euros a día de hoy puede ser muy distinto en 20 años.

Pareja de pensionistas / sport

Es por eso que la economista sugiere un cambio en la filosofía financiera de los españoles: hay que empezar a ahorrar y planificar las finanzas de futuro con una mucho mayor antelación que en el pasado.

Dado que se desconoce cómo será el modelo de las pensiones en un futuro o el valor de las mismas, la experta en finanzas argumenta que son los propios españoles los que deben prepararse ante la posibilidad de que sus prestaciones no se equiparen a sus necesidades.

En definitiva, Natalia de Santiago advierte la realidad de que el sistema de pensiones actual no está a la altura de lo que requiere la sociedad, y deja la puerta abierta a que en un futuro este escenario se magnifique. Si eso no es motivo suficiente para empezar a ahorrar, nada lo será.