Natalia de Santiago, experta en finanzas: "El sistema de pensiones se diseñó para vivir 7 años tras jubilarse y ahora superamos los 20"

Siempre se ha debatido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España, pero ahora vuelve a intensificarse. El envejecimiento de la población, unido a una baja natalidad persistente, ha puesto en duda la viabilidad del modelo tal y como está planteado.

En este contexto, la experta en finanzas Natalia de Santiago ha lanzado una reflexión contundente que resume el problema de fondo: el sistema fue diseñado en una época en la que la esperanza de vida tras la jubilación era de apenas siete años. Hoy, esa cifra supera los 20 y sigue creciendo.

Este cambio demográfico altera por completo el equilibrio sobre el que se construyó el sistema. Más años cobrando pensión y menos población activa cotizando generan una presión creciente que, según los expertos, obligará a tomar decisiones estructurales en los próximos años.

La situación se agrava con otro factor clave: la inflación. Tal y como explica de Santiago, la pérdida de poder adquisitivo es progresiva y silenciosa. "Lo que hoy compras con una cantidad concreta no será lo mismo dentro de dos décadas", advierte.

Una pareja de jubilados / Sport.es

En este sentido, incluso mantener las pensiones sin actualizarlas adecuadamente puede traducirse, en la práctica, en un recorte.

Ante este escenario, la experta insiste en la importancia del ahorro individual como complemento imprescindible. Contar con un colchón financiero permite afrontar imprevistos y preparar gastos futuros sin depender exclusivamente del sistema público.

Además, subraya la necesidad de mejorar la educación financiera en la población. La planificación a largo plazo, la inversión responsable y la gestión del riesgo serán herramientas clave para adaptarse a un entorno económico cada vez más incierto.

El mensaje es claro: el modelo actual afronta importantes desafíos y los ciudadanos deberán asumir un papel más activo en la gestión de su futuro económico.