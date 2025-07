Natalia de Santiago, experta en finanzas: "Una en casa en propiedad puede ser una ventaja aplastante de cara a la jubilación"

En España, el mercado inmobiliario es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. En los últimos años, el precio del alquiler no ha parado de aumentar. Por este motivo, cada vez hay más expertos que recomiendan comprar vivienda, siempre que se tenga la oportunidad.

Natalia de Santiago, experta en finanzas y divulgadora, ha hablado sobre las principales ventajas y desventajas de ser propietario. La especialista ha visitado el podcast de Judith Trial, 'Tenía la duda', y ha respondido a la pregunta de: "¿Alquilar es tirar el dinero?".

La ingeniera ha contestado que "alquilar no es tirar el dinero y qué gasto más noble hay que poner un techo sobre tu cabeza. Además, comprar no es siempre una buena inversión". En este contexto, la financiera sorprende al poner en duda esta inversión.

La escritora explica que "comprar compensa sobre todo a largo plazo, porque tú los primeros años que estás pagando tu hipoteca estás amortizando los gastos de más y los intereses de la hipoteca, porque los primeros años pagas más intereses de lo que reduces la deuda".

No obstante, la compra de una vivienda puede rentabilizarse a largo plazo. La venta del inmueble en un corto periodo de tiempo pone en riesgo la inversión inicial: "Si vendes tras cinco años, en una situación normal igual no has compensado los gastos".

"A corto plazo, si te vas a mudar o vas a tener un hijo, vives en un estudio y vas a necesitar algo más grande, puede compensar alquilar. No hay que demonizar el alquiler, para nada", apunta en la entrevista.

Además, Natalia de Santiago cree que alquilar "se pone muy crudo de cara a la jubilación". De hecho, la experta señala que "cuando tú eres más joven si tienes que maximizar tu capacidad de ganar dinero".

Finalmente, la experta en finanzas reflexiona sobre cuál es el mejor momento para invertir en vivienda. "Que tú dejes de montar un negocio o de irte a una ciudad en un trabajo que tenga mucha más proyección por tu casa puede ser una mala idea financieramente hablando. Eso sí, a parir de los 40 años, ya te lo tienes que plantear muy seriamente, porque una casa en propiedad puede ser una ventaja aplastante de cara a la jubilación".