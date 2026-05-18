Natalia Sánchez se sincera sobre su relación con Víctor Elías: "Me quería morir"

Ya se realizan pocas series como 'Los Serrano'. Una comedia que enganchó a la mayoría de los españoles a la televisión. Se convirtió en uno de los formatos más vistos, siendo líder de audiencia en su franja horaria. La trama relataba la vida de la familia Serrano, propietaria de la taberna 'Hermanos Serrano'. Una familia que vivió todo tipo de experiencias, tanto sentimentales como trágicas.

Dos de los protagonistas más populares de la serie fueron Natalia Sánchez, quien interpretó a Teté, y Víctor Elías, quien dio vida a Guille. Comenzaron la serie siendo apenas unos niños y la terminaron ya convertidos en adolescentes. Durante ese tiempo, sus personajes se enamoraron en la ficción, pero ese romance también traspasó la pantalla.

Hace unos días, Natalia acudió al pódcast 'Con los pies en el cielo', presentado por Ixi Ávila, para sincerarse sobre cómo fue su relación con Elías, pero también habló del momento en el que él consumió sustancias tóxicas que le acabaron llevando a la adicción.

En primer lugar, la intérprete empezó diciendo que "llevábamos juntos creo que seis años y él me contó que había consumido por primera vez", algo que no fue nada fácil de encajar.

"Yo recuerdo aquella mañana, veníamos de una infancia, una adolescencia juntos, donde el alcohol y las drogas habían estado a nuestro alrededor, no solo en nuestra profesión, sino él a nivel personal, con su entorno más cercano, un padre y una madre, no hay nada más cercano en el mundo, y lo aborrecíamos", relató.

Quiso dejar claro que "era algo que nos generaba un rechazo máximo", pero hubo un momento en el que cambió todo: "Me cuenta que lo ha probado en una fiesta y recuerdo que en ese momento se me congeló la respiración".

Natalia Sánchez y Víctor Elias / Instagram

La actriz expresó que "por dentro me quería morir", ya que lo consideró igual que una infidelidad: "Porque es algo que está rompiendo como una confianza". Por otro lado, remarcó que no se separaron por esto, aunque reveló que "se estaba cociendo alfo que era una consecuencia de lo que estaba pasando y de lo que vendría después".

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"Empezaba a querer salir aquello que creo que Víctor necesitaba sacar. Me alegro mucho por lo que ha hecho con eso y dónde está y cómo todos los días se valida a sí mismo en que no va a hacer eso", concluyó.