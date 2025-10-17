Natalia Osona se planta ante el odio en redes tras congelar sus óvulos: "Cada mujer tiene sus tiempos"

Es sorprendente cómo millones de hombres se ven en el derecho de criticar las decisiones que muchas mujeres realizan acerca de su propio cuerpo y de cuestiones tan personales como la maternidad. En este caso, el debate sobre la maternidad y la libertad de decisión femenina ha vuelto a las redes sociales con Natalia Osona como protagonista.

La conocida influencer de 34 años ha revelado no hace mucho que ha decidido congelar sus óvulos, una elección que ha generado tanto apoyo como críticas entre sus seguidores y entre muchas personas que apenas saben nada de su vida.

Osona explicó a través de sus stories de Instagram que, por el momento, no se siente preparada para ser madre, pero no quiere cerrar esa puerta por ahora y la mantiene abierta de cara al futuro. Para ello, no tuvo más remedio que congelar sus óvulos, recibiendo una oleada de hate sin precedentes, acusándola de "seguir una moda".

Quien conoce a Osona y la sigue en redes sabe que la influencer no se suele quedar callada y por eso no dudó en responder con firmeza a todos sus detractores: "congelar óvulos no es una moda ni una tendencia. Es una decisión íntima, personal y valiente".

Además, lamentó que hablar de estos temas siga generando críticas y burlas en lugar de apoyo y comprensión: "no debería causar hate, sino empatía".

¿Por qué tomó esta decisión Natalia Osona? La protagonista de la historia señala que cada mujer tiene su propio proceso vital y que compartir su historia no significa llamar la atención, sino normalizar una decisión que cada vez es más común.

"Cuando una mujer decide libremente contar algo así, no lo hace para que se le juzgue, sino para ayudar a otras" a través de su voz y de su testimonio: "decidir sobre tu cuerpo no es moda, no es copia, no es tendencia, es coincidencia vital".