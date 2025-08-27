Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
NUTRICIÓN

Natalia Montiel, nutricionista: así puedes recuperar tu peso tras los excesos del verano sin pasar hambre

Es común engordar entre tres y cinco kilos solamente en verano

Natalia Montiel, nutricionista así puedes recuperar tu peso tras los excesos del verano sin pasar hambre (1) (1)

Natalia Montiel, nutricionista así puedes recuperar tu peso tras los excesos del verano sin pasar hambre (1) (1) / Sport

Emma Ferrara

Con la llegada del verano y la subida de los termómetros, es común consumir más cervezas, refrescos, helados u otros alimentos más calóricos. Aunque los expertos en nutrición aseguran que con el calor se come menos, en general comemos peor e incluso podemos ganar entre 3 y 5 kilos.

La nutricionista Natalia Montiel desveló en 'La mirada crítica' algunas claves para recuperar el peso tras los excesos del verano, y todo de manera saludable.

La especialista aseguró que el desayuno debe ser completo y estar basado en hidratos de carbono de grano entero como el pan integral, aguacate, tomate, pechuga de pavo y fruta. "Es importante que el fiambre que utilicemos sea más del 85% de carne", detalló.

A la hora del almuerzo recomienda comer algo ligero como una pieza de fruta o algunos frutos secos.

Para la comida, Montiel explicó que un plato equilibrado debe componerse de la "mitad de verdura u hortaliza, un cuarto de hidratos de carbono, mejor complejos, y el otro cuarto de proteína". Como ejemplo, propone una ensalada de legumbres completa con garbanzos, huevo duro, queso freso, tomate, lechuga y zanahoria.

En cuanto a la merienda, la nutricionista apuesta por un yogur con semillas de chía y arándonos: "Lo ideal sería que las semillas se dejasen hidratar unas horas. Puedes echarlas en el yogur y dejarlas en la nevera unas dos horas. Así hidratamos y conseguimos todos sus beneficios".

Para la cena, Montiel recomienda el llamado plato de Harvard: "Mitad de verduras y luego incorporamos los hidratos de carbono en forma de patata". Como ejemplo, sugiere un plato de salmón, patata cocida y verduras.

