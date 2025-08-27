Natalia Montiel, nutricionista: así puedes recuperar tu peso tras los excesos del verano sin pasar hambre

Con la llegada del verano y la subida de los termómetros, es común consumir más cervezas, refrescos, helados u otros alimentos más calóricos. Aunque los expertos en nutrición aseguran que con el calor se come menos, en general comemos peor e incluso podemos ganar entre 3 y 5 kilos.

La nutricionista Natalia Montiel desveló en 'La mirada crítica' algunas claves para recuperar el peso tras los excesos del verano, y todo de manera saludable.

La especialista aseguró que el desayuno debe ser completo y estar basado en hidratos de carbono de grano entero como el pan integral, aguacate, tomate, pechuga de pavo y fruta. "Es importante que el fiambre que utilicemos sea más del 85% de carne", detalló.

A la hora del almuerzo recomienda comer algo ligero como una pieza de fruta o algunos frutos secos.

Para la comida, Montiel explicó que un plato equilibrado debe componerse de la "mitad de verdura u hortaliza, un cuarto de hidratos de carbono, mejor complejos, y el otro cuarto de proteína". Como ejemplo, propone una ensalada de legumbres completa con garbanzos, huevo duro, queso freso, tomate, lechuga y zanahoria.

En cuanto a la merienda, la nutricionista apuesta por un yogur con semillas de chía y arándonos: "Lo ideal sería que las semillas se dejasen hidratar unas horas. Puedes echarlas en el yogur y dejarlas en la nevera unas dos horas. Así hidratamos y conseguimos todos sus beneficios".

Para la cena, Montiel recomienda el llamado plato de Harvard: "Mitad de verduras y luego incorporamos los hidratos de carbono en forma de patata". Como ejemplo, sugiere un plato de salmón, patata cocida y verduras.