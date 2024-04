Natalia deja en shock a su cita con sus movimientos de lengua en 'First Dates': "Tengo el músculo muy desarrollado"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Natalia, una amante del manga que destaca sus habilidades con la boca: "Tengo muchas habilidades con la lengua, la sé girar, la doblo en tres..." Ha venido al programa para encontrar el amor y el programa le ha presentado a Samir, con raíces vereber y una trenza larguísima.

Nada más llegar Samir ha exclamado: "¡Está buenísima!", en su día a día tiene una tienda frente al mar en la que vende bikinis, Natalia es su prototipo: "Me gustan las chicas con las tetas grandes".

Natalia le ha contado que le gusta vestir muy extremada y baila twerking, pero a su cita le ha asustado un poco: "La veo demasiado abierta". Algo que no ha mejorado cuando le ha dicho que tiene "el músculo de la lengua muy desarrollado".

Durante la cita no han conectado nada, las palabras de Samir lo dejaban claro: "Lo que más me gusta de Natalia son sus tetas". Cuando Natalia le ha preguntado si salía de fiesta, Samir le ha dicho que sí para "descargar testosterona".

A ella le ha parecido un chico bastante soso, y para matar el rato Natalia se ha tirado a hacer twerk. Y a Samir no le ha parecido una chica para una relación "si no alguien con quien echar cuatro polvos".

En el momento de la decisión final, Samir después de criticarla durante la cena ha dicho que tendría una segunda cita con Natalia: "porque es atractiva y sabe estar", pero Natalia le ha dicho que no quería una segunda cita.