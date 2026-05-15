Natalia Lara, experta financiera: "Mi abuela es capaz de ahorrar hasta un 40% de la pensión con el método de los 600 euros"

Llegar a final de mes y ahorrar, por poco que sea, se ha convertido en misión imposible para muchos de nosotros. El aumento del precio de la vivienda, la alimentación o la electricidad han reducido el margen económico de muchas casas, que viven pendientes de cada gasto que haya surgido de forma inesperada.

En este contexto, las estrategias tradicionales de control del dinero vuelven a ganar protagonismo como alternativa para recuperar cierta estabilidad financiera.

La consultora financiera Natalia Lara ha explicado en uno de sus vídeos de TikTok el sistema con el que su abuela consigue ahorrar hasta un 40% de su pensión mensual. Un método sencillo, basado en el uso del dinero en efectivo y la organización por sobres, que ha pasado de generación en generación.

"Mi abuela tiene más ahorros que el 80% de España", comenta Lara en el vídeo. Según explica, cada vez que cobra su pensión retira 600 euros en efectivo del cajero y reparte el dinero en diferentes sobres destinados a gastos concretos. Uno para alimentación, otro para transporte y otro para ocio. Cuando el dinero de cada sobre se termina, no se puede seguir gastando hasta el mes siguiente.

Una hucha de ahorros / Sport.es

La experta defiende que pagar en efectivo ayuda a controlar mejor el consumo diario porque obliga a ser consciente del dinero que sale del bolsillo. "El problema no es cuánto ganas, sino cómo lo administras", asegura.

Lara también recomienda una versión ampliada del sistema con seis sobres: hogar, comida, transporte, ocio, ahorro y emergencias.

La clave está en asignar una cantidad fija a cada categoría y respetar esos límites durante todo el mes.

Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un 63% de los hogares españoles reconoce tener dificultades económicas. Por ello, métodos como el de los sobres vuelven a posicionarse como una herramienta útil para frenar gastos impulsivos y mejorar la planificación financiera doméstica.