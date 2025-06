Natalia, exconcursante de la primera edición de 'Operación Triunfo': "Pensaba que no llegaba a los 30, que me iba a morir"

'Operación Triunfo' es uno de los programas de televisión más populares en España. El concurso se estrenó en el año 2001, y desde entonces ha lanzado la carrera de algunos de los artistas más populares del país: David Bisbal, Chenoa, Soraya, Manuel Carrasco, Aitana, entre otros muchos.

No obstante, no todas las personas que han pisado 'Operación Triunfo' han tenido el mismo éxito mundial. Uno de los casos es el de Natalia, exconcursante de la primera edición, que sigue en el mundo de la industria musical, pero no con tanto alcance mediático.

La experiencia que vivió Natalia en la casa de 'Operación Triunfo', ubicada en Sant Just Desvern, no fue nada buena, pues la joven se pensaba que estaba a punto de morir, según ha explicado en el programa 'TardeAR'.

"Yo desde que salí de ‘Operación Triunfo’ pensaba que no llegaba a los 30, que me iba a morir. Yo no iba al médico porque me iban a decir que tenía algo malo", ha desvelado en el programa de Telecinco.

Una de las cosas que le cogió más miedo fue a volar solo de pensar que podía vivir una tragedia. La cantante llegó a viajar a Ibiza en barco para evitar tocar el avión.

Por este motivo, la exconcursante del programa ha afirmado la importancia de acudir al médico: "Ahora estoy cambiando, lo estoy tratando y hay que evolucionar".

Sobre las redes sociales, la artista ha valorado que es muy difícil de gestionar y más cuando eres más joven, aunque a sus 42 años aún le tiene respeto: "Yo ahora que tengo 42 veo algo y digo: 'Le contesto o le bloqueo'".

Además, ha desvelado que con 18 años no lo llevaba nada bien la presión mediática: "Cuando me llegaban comentarios de una revista o un foro de Internet, me dejaba echa polvo. No sabía gestionarlo".