La NASA descubre una gigantesca reserva de oro que puede ser tuya… pero extraerla es casi imposible

El oro siempre ha despertado codicia. Su brillo, su maleabilidad y su historia como símbolo de riqueza han llevado a la humanidad a buscarlo en cada rincón del planeta. Ahora, la NASA ha hecho un hallazgo impresionante: más de 20 millones de toneladas de oro flotando en los mares y océanos de todo el mundo.

Suena a una fortuna inimaginable que puede cambiar tu vida por completo, ¿verdad? Sin embargo, existe un gran problema: este oro se encuentra tan diluido en el agua que resulta prácticamente imposible de extraer.

Para que te hagas una idea: por cada litro de agua de mar, apenas hay 0,0000005 gramos de oro. En toda la historia de la humanidad, hemos obtenido apenas 200.000 toneladas de oro, una cifra minúscula si la comparas con todo el oro que se encuentra en océanos, pero inaccesible.

Y sí, es un tesoro que puede ser tuyo, pero como no se puede 'separar' del agua con métodos tradicionales, es como si estuviésemos hablando de un evidente 'se ve, pero no se toca'.

Los expertos en la materia no dudan en advertir de los riesgos: no es únicamente oro. Los fondos marinos esconden minerales, sulfuros de hidrotermales y ecosistemas frágiles. Si exploras estas zonas buscando riquezas, puedes destruir cientos de kilómetros cuadrados de hábitat marino, poniendo en riesgo especies vulnerables.

Sin ir más lejos, países como Papúa Nueva Guinea han comenzado a repartir permisos de minería submarina, pero ecologistas recomiendan no repetir la historia de la fiebre del oro, ahora en océanos.

Bernard Wood, un conocido geólogo, señala que la mayor parte del oro que hay en la Tierra se encuentra en el núcleo del planeta, en cantidades astronómicas, pero es inalcanzable para el ser humano, exceptuando que veas alguna película como 'The Core' (2003) en la que viajan como por arte de magia a esta zona.