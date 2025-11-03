La narradora de LaLiga Alba Oliveros, escoge su mejor y peor experiencia en un partido: "Estaba vomitando"

Desde ya hace unas temporadas la narradora vallisoletana, Alba Oliveros, forma parte del elenco de narradores y presentadores de LaLiga en la primera y la segunda división y cada fin de semana les escuchamos o vemos en pantalla comentando algunos partidos.

El caso de Oliveros, sin embargo, es singular, pues es una profesional que ha recibido numerosas críticas por su manera de narrar y cuenta diversos vídeos virales es en las redes sociales de algunas de sus narraciones más icónicas de todos estos años en pantalla.

Ahora, le han preguntado directamente por cuál ha sido su mejor y su peor momento en los micrófonos durante una transmisión en vivo del fútbol en España, de la mano del perfil 'Proyecto Futbolteca', que tiene más de 63.000 seguidores en Instagram.

En cuanto al mejor, apunta que es difícil quedarse solamente con uno "porque tiene muchísimos", aunque finalmente opta por quedarse con el playoff de ascenso a Primera entre el Real Oviedo y el RCD Espanyol que permitió a los catalanes regresar a la máxima categoría del fútbol nacional tras remontar el 1 a 0 del Carlos Tartiere con un 2 a 0 gracias a dos tantos de Javi Puado. "Por lo que viví allí, en un lugar lleno. Y todas las emociones que viví", justifica la periodista.

El momento más complicado, sin embargo, no le ha requerido demasiada búsqueda mental: "Tengo un mal recuerdo de uno porque yo tenía un problema de salud y fue complicado de narrar. Vomitaba mientras estaba narrando", revela ahora la joven profesional de los medios. "Fue horrible. Lo pasé fatal y nadie se dio cuenta, o sea que maravilloso", remata.

Más dificultades por ser mujer

Además del test, el canal ha hecho una entrevista un poco más en profundidad a Oliveros y uno de los temas a colación es el hecho de encontrarse con mayor dificultades por el simple factor de ser una mujer comentando fútbol masculino.

Alba lo tiene claro y asegura que "sí, por comentarios recibidos o leídos". Revela que uno de sus miedos antes de embarcarse en esta aventura era que no le dijesen "voz de pito", aunque considera que tiene un tono bastante grave para ser mujer.

Dice que "le da igual lo que piensen" los espectadores y solamente se fija en lo que digan sus superiores: "Mis jefes, compañeros, mi familia, mis amigos... La gente 'random' me da igual", indica.

Sin embargo, le da rabia que a veces "se piensen que ha llegado ahí por hacer esto, o lo otro", alegando motivos extraprofesionales, "con todo lo que ha tenido que trabajar", se reivindica.

Está claro que Alba Oliveros seguirá en su línea y que nada, ni nadie, será capaz de evitar que disfrute de su trabajo, ahora ya en su tercera temporada consecutiva a los mandos de los micrófonos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.