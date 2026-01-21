Nani Roma revela cómo superó el cáncer antes de regresar al Dakar: "Tener un objetivo me ayudó mucho"

En Nani Roma se puede encontrar un ejemplo de superación, aunque él no se ve como ningún héroe, ni tampoco pretende serlo. Sin embargo, el hecho de haber superado un cáncer de vejiga y de haber vuelto a la competición en tan poco tiempo le convierten en un referente para todas las personas que se encuentran en pleno tratamiento.

El piloto de Ford ha acudido a la llamada de 'La Revuelta' para hablar, entre otras cosas, de la forma como afrontó el problema de salud. El catalán, ya de regreso a las dunas, quedó segundo en la clasificación general de coches en el Dakar 2026, su mejor posición desde la victoria conseguida en 2014, demostrando que no siempre se termina todo al conocer la difícil noticia de que se ha detectado un tumor.

Nani Roma termina el Dakar 2026 como subcampeón / ASO

Nani regresó a la competición en 2024, tan solo un año después de que se confirmara que había podido superar la dichosa enfermedad: "Cuando te dicen la palabra 'cáncer' te quedas acojonado. Yo no tengo miedo a muchas cosas, pero a esto... Yo fui por una piedra en el riñón y cuando el médico me dijo lo que tenía casi me giro a ver si se refería a otro Roma allí", comentaba sobre el primer impacto.

"Yo no estoy aquí para dar consejos de nada a nadie, cada uno lo vive como puede", señalaba el subcampeón de esta edición que acaba de concluir. Sin embargo, reconoce que en su caso le "fue muy bien contarlo, explicar lo que le pasó" y apunta que lo más complicado fue "saber cómo abordar el tema" porque "vas a lo desconocido".

Nani Roma, piloto español de rally raid y doble ganador del Dakar en motos y coches. / RED BULL

Por eso, su mecanismo de liberación consistió en escribir en una libreta la manera en la que iba a afrontar la situación: como una etapa del Dakar: "Me apunté todos los efectos secundarios de la quimio para saber cómo reaccionaría", comentaba a Broncano, sin ocultar que el proceso "es una mierda".

Otra cosa que le ayudó mucho es pensar en los planes del futuro, lo que haría una vez terminado el proceso: "En septiembre estaré subido en un coche", recuerda acerca de su pensamiento al empezar a asumir que los ciclos de quimio no terminarían hasta dentro de siete meses.

Nani Roma ganó la primera carrera tras subirse a un coche una vez pasó todo, de rallys, aunque reconoce que el solo proceso hasta ese momento fue clave a nivel mental: "El hecho de tener un objetivo me ayudó mucho. Estaba dispuesto a sufrir por algo, que era volver a subirme a un coche", apuntaba.

Finalmente, Roma sentencia con un mensaje que todos conocemos, pero que no siempre se dice lo suficientemente alto: "Gracias a los profesionales médicos de este país. Nos gastamos millones en hacer bombas para matarnos y no en la gente que salva vidas", remataba el tema.

Nani ha ganado dos ediciones del Dakar, una en 2004 en la categoría de motos cuando la prueba todavía se celebraba en el continente africano, y la segunda en 2014, ya en coches, con un MINI ALL4 Racing, ya en Sudamérica.