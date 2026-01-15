GASTRONOMÍA
Nandu Jubany, el único cocinero capaz de vender 7 millones de croquetas en un año
El chef catalán, tras la pandemia, optó por compartir recetas en Instagram y comercializar croquetas
Nandu Jubany es uno de los cocineros catalanes más reputados del país. Uno de sus grandes éxitos ha sido el trabajo realizado en su restaurante Can Jubany, galardonado con una Estrella Michelin. Sin embargo, a causa de la pandemia de la Covid-19, se vio obligado a cambiar su manera de trabajar para evitar la ruina en un momento especialmente complicado.
Su primera gran iniciativa fue compartir, desde su cuenta personal de Instagram, las recetas que elaboraba en casa para todos sus seguidores. Algunas eran sencillas y fáciles de reproducir, mientras que otras resultaban más elaboradas.
Fue uno de los grandes impulsores de esta tendencia, ya que posteriormente otros chefs, como Dabiz Muñoz, siguieron su ejemplo. Actualmente, el propietario de Can Jubany cuenta con más de 350.000 seguidores en Instagram, donde comparte tanto su día a día como cocinero como aspectos de su vida personal.
Además, tuvo la idea de comercializar sus croquetas, que hoy se venden en supermercados como Ametller Origen, Bon Preu o Pyrénées. En 2025, logró vender más de siete millones de croquetas, consolidando así su éxito también en el ámbito empresarial.
Él no optó por el 'delivery', sino que prefirió un modelo diferente de llevar comida a domicilio del cliente, que añade garantías y amplía fecha de caducidad.
En la página web de Ametller Origen, una caja de croquetas con seis unidades, con opciones como jamón ibérico, pollo 'al ast', rustido, gambas, setas o berenjena y queso, por 5,29 euros.
En la descripción del producto expone que "las croquetas de asado de Nandu Jubany son crujientes por fuera y melosas y llenas de amor por dentro. Disfruta de estas croquetasemblemáticas de uno de los cocineros más representativos de la cocinacatalana".
No es la única opción que se puede encontrar, pues hat otra de un mix de 12 croquetas, de diferentes variedades, por 9,99 euros e incluso ya fritas, por 11,90 euros.
