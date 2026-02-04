Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

Nandu Jubany, el cocinero catalán que hizo de los canelones un negocio millonario

Durante la pandemia, el chef optó por compartir recetas en Instagram y comercializar canelones y croquetas

Nandu Jubany y sus canelones

Nandu Jubany y sus canelones / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La gastronomía catalana no se podría entender sin la figura de Nandu Jubany, uno de los cocineros catalanes más reputados de España. Uno de sus grandes éxitos ha sido el trabajo realizado en su restaurante Can Jubany, galardonado con una Estrella Michelin. No obstante, debido a la pandemia de Covid-19, se vio obligado a adaptar su manera de trabajar para evitar la ruina en un momento especialmente difícil.

Su primera gran iniciativa fue compartir, desde su cuenta personal de Instagram, las recetas que elaboraba en casa para todos sus seguidores. Algunas eran sencillas y fáciles de reproducir, mientras que otras resultaban más elaboradas.

Fue uno de los grandes impulsores de esta tendencia, ya que posteriormente otros chefs, como Dabiz Muñoz, siguieron su ejemplo. Actualmente, el propietario de Can Jubany cuenta con más de 350.000 seguidores en Instagram, donde comparte tanto su día a día como cocinero como aspectos de su vida personal.

En esa época, tuvo la idea de comercializar sus canelones y croquetas, que hoy se venden en los supermercados Ametller Origen.

Él no optó por el 'delivery', sino que prefirió un modelo diferente de llevar comida a domicilio del cliente, que añade garantías y amplía fecha de caducidad.

En la página web de Ametller Origen se detalla la amplia variedad de cajas de canelones que ofrece la marca. Cada caja contiene seis unidades y está pensada para adaptarse a diferentes gustos y preferencias.

Canelones de Nandu Jubany

Canelones de Nandu Jubany / Ametller Origen

Entre las opciones disponibles se encuentran los canelones de carne asada con bechamel, los canelones de pollo, los canelones de carne asada con boletus, los canelones de espinacas y pasas, así como los canelones de pollo asado.

En cuanto al precio, la opción más cara es la de canelones de pollo asado, con un coste de 11,90 euros, mientras que el resto de variedades se sitúan en una franja de precios más asequible, que oscila entre los 6 y los 10 euros, dependiendo del tipo de relleno y los ingredientes utilizados.

