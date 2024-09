Najwa Nimri carga sin miramientos contra Pablo Motos en 'La Revuelta': "Estoy vetada"

Najwa Nimri no tuvo pelos en la lengua durante su reciente aparición en La Revuelta, el programa de David Broncano. La actriz, conocida por su papel en la nueva serie de Netflix Respira, fue la segunda invitada del programa y se sumó al continuo cruce de indirectas entre Broncano y Pablo Motos. Si alguien pensaba que las pullas iban a parar tras el primer episodio, estaban equivocados. Najwa entró con todo, soltando un directo a la mandíbula del presentador de El Hormiguero.

Con una sonrisa maliciosa, Nimri le dijo a Broncano: "Estás a punto de barrerle", refiriéndose a Motos, y añadió con sorna: "Está temblando". Todo esto mientras el presentador de La Revuelta se comía una mandarina y el público no paraba de aplaudir.

La guerra de audiencias entre La Revuelta y El Hormiguero está en pleno auge. Mientras Broncano y su equipo celebraban haber alcanzado un 17,4% de cuota de pantalla en su segundo programa, El Hormiguero lograba un 17,5%. Sin embargo, el ambiente festivo en La Revuelta continuó gracias a su éxito inesperado y las constantes bromas sobre Motos y su programa.

Además, Valeria Ros, una de las colaboradoras de Broncano, también lanzó indirectas. La comediante aprovechó su estreno en La Revuelta para dejar claro que ya no formaba parte de Zapeando y había elegido estar en el nuevo show de Broncano. Sin perder el tono humorístico, Broncano y sus colaboradores no dejaron pasar la oportunidad para hacer más bromas sobre su salida de Atresmedia.

Pero si las pullas de Valeria fueron afiladas, lo de Najwa fue un golpe directo. La actriz reveló que está vetada en El Hormiguero. Cuando Broncano le sugirió que quizá tendría que ir allí para promocionar su nueva serie, ella lo negó rotundamente: "No, no. Ahí no me llevan. Estoy vetada". Según Nimri, todo empezó porque no acudió a una invitación anterior del programa, y desde entonces, no es bienvenida en el plató de Motos.

La dinámica de La Revuelta sigue siendo la de siempre: bromas, ironías y mucha competencia con El Hormiguero. A pesar de la tensión, Broncano trató de suavizar las cosas, asegurando que él tiene buena relación con Motos y su equipo, aunque la realidad parece ser otra.

En definitiva, el segundo programa de La Revuelta fue un festín de indirectas, humor ácido y una guerra de audiencias que parece lejos de acabar. Con un Najwa Nimri desatada y un Broncano disfrutando del éxito, parece que la rivalidad entre ambos programas está más viva que nunca.