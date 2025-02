“Nadie está preparado”: Cepeda vuelve a hablar tras la respuesta de Claudia Bavel

El lío de Claudia Bavel y su posible romance con Íker Casillas ha recorrido todas las redes y revistas del corazón. Después de que se les viera compartiendo un hotel de Barcelona, Telecinco consiguió entrevistar a la creadora de contenido para adultos. Lo que provocó que el exportero respondiese y dijese que la situación era 'insostenible'.

Muchas personas se han posicionado a favor de una u otro, y el cantante Luis Cepeda también habló de ello, defendiendo a Casillas en este caso. “No seré yo quien defienda a mi capitán, pero las hay buscadas y las que hay que buscan" digo en su comunicado.

Claudia Bavel, respondió con capturas de pantalla de conversaciones que habían tenido por redes sociales. Esto fue la gota que colmó el vaso para que Cepeda emitiese un comunicado bastante más extenso.

“Lo único que quiero es que me lea la gente que está aquí por mi música y no por la mierda de vida privada que he llevado hasta ahora”, comienza. “Creo que nadie está preparado. Si pudiera volver atrás intentaría mi carrera por mil sitios distintos y no por un sitio donde se mide tanto mi vida, y mucho más las cagadas”. Para concluir, añadió que “llevo 7 años aguantando opiniones de todo tipo sobre mi vida, aguantando el chaparrón, callando muchas cosas por las que me han destrozado en redes, porque si digo la verdad el mundo arde, pero yo chitón”.