"Nadie puede estar en las calles": el relato de un español que viajó a Ucrania durante la guerra

Durante estos años de guerra en Ucrania, ¿nunca te has preguntado cómo es la vida de los ciudadanos que han decidido seguir viviendo en el país? Pese a las recomendaciones internacionales de no viajar a Ucrania, un joven español llamado Marcos ha decidido entrar en el país en plena guerra con Rusia para conocer de primera mano cómo es el día a día de muchos de sus habitantes.

Lo ha narrado a través de su cuenta de TikTok (@marcosgoplaces), donde comparte sus aventuras por el mundo, mostrando su experiencia en la ciudad fronteriza de Lviv. El vídeo ha sido todo un éxito, con más de medio millón de reproducciones y muchos comentarios de personas tan sorprendidas como nosotros.

¿Cómo llegó Marvos a Lviv? Lo hizo a través de autobús, desde Polonia, en un trayecto que duró más de 6 horas, a las que se sumaron otras 7 horas y media de espera en la frontera debido a los exhaustivos controles que hacen las autoridades:

"Lo primero que me impactó fue la oscuridad de las calles. En algunos lugares era difícil ver por dónde iba", narra el español a medida que va enseñando su experiencia en TiktTok.

Evidentemente, su visita estuvo marcada por la presencia constante de la guerra: "hay militares por todos lados, tanto en servicio como heridos", relató. En su paseo por Lviv observó monumentos cubiertos, ventanas protegidas con sacos de arena y sirenas antiaéreas que interrumpieron su recorrido.

Uno de los momentos más sorprendentes que ha captado el joven es la llegada de un furgón con el cuerpo de un soldado caído, ante el que los ciudadanos se arrodillaron en silencio.

En esta ciudad y en la mayor parte de Ucrania impera un estricto toque de queda militar, que comienza a media noche: "tuve que correr de vuelta al hotel, porque nadie puede estar en las calles después de las doce".

Y pese a la compleja situación que atraviesa Ucrania, Marcos concluye que es un país precioso, "con gente amable y una vida que, pese a todo, sigue adelante".