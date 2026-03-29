Ni nadar ni correr: el deporte para mayores de 55 años que aumenta la esperanza de vida y refuerza las defensas

Está sumamente documentado cómo el deporte puede ayudar a las personas a tener una vida más extensa y próspera, algo que ha llevado a que cada vez más personas, especialmente entre los miembros de la tercera edad, se ejerciten para estar en plena forma física y mental.

No obstante, no todos los tipos de ejercicio generan el mismo impacto sobre la longevidad de los individuos, y aunque mantenerse activo después de los 55 años es, en general, mejor que mantenerse sedentario, también es cierto que hay una disciplina en particular que resulta más efectiva.

En lugar de la creencia regular y a pesar de su positivo impacto sobre la calidad de vida, dicha actividad no es caminar, nadar ni levantar pesas, sino que investigaciones recientes han señalado al tenis como la mejor actividad para alargar la esperanza de vida entre las personas mayores.

Particularmente, un estudio llevado a cabo por el Copenhagen City Heart Study reveló que quienes practican tenis con regularidad pueden llegar a vivir 9,6 años más; una investigación avalada por publicaciones médicas como el British Journal of Sports Medicine y respaldada por instituciones como la Mayo Clinic.

El tenis supera ampliamente otras actividades populares (el ciclismo o la natación añaden hasta tres años de vida, por ejemplo), y esto se debe a que es un deporte que exige movimientos rápidos, coordinación, agilidad y capacidad de reacción mientras ofrece un componente aeróbico y de resistencia, de manera que es bastante completo.

Tanto en cuestiones físicas como respecto a la agudeza mental, el tenis ayuda a prevenir el deterioro del cuerpo y la psique con el paso del tiempo, además de conceder mejor salud cardiovascular, menor porcentaje de grasa corporal, mayor densidad ósea, y un fortalecimiento del sistema inmunológico.

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Si a eso se le suma que es un deporte social, lo que ayuda a mantener un círculo de amistades y conocidos sólidos que facilita el desempeño de la edad más longeva, se obtiene como resultado una actividad completa que da razones de sobra para intentarla.