Ha nacido una nueva isla: está en Alaska y la NASA lo ha confirmado

Alaska es el estado más grande de Estados Unidos, pero en términos de densidad, también el menos poblado. Y ha sido este estado el que ha visto nacer una nueva isla como consecuencia del deshielo acelerado de sus glaciares.

La NASA ha confirmado recientemente este fenómeno después de analizar imágenes satelitales tomadas entre 1984 y 2025, recogidas por el TM (Thematic Mapper) en Landsat 5 y el OLI-2 (Operational Land Imager-2) en Landsat 9.

Prow Knob es el nombre que ha recibido esta formación, desprendida del glaciar Alsek entre el 13 de julio y el 6 de agosto de 2025, después de décadas de retroceso glaciar. La zona afectada abarca unos cinco kilómetros cuadrados que anteriormente formaban parte de la masa de hielo del glaciar.

A principios del siglo XX, el glaciar Alsek llegaba hasta Gateway Knob, a unos cinco kilómetros al oeste de Prow Knob, pero el retroceso continuo del hielo lo ha llevado hasta esta separación actual.

Las imágenes tomadas por los satélites muestran cómo el glaciar ha adelgazado y retrocedido, transformando lo que antes era una masa helada en un paisaje dominado por agua. Este proceso de deshielo ha provocado también un recimiento significativo del lago Alsek, casi duplicando su capacidad en poco más de 40 años.

Los expertos advierten que todos estos cambios reflejan una tendencia que debería preocuparnos. Mauri Pelto, experto en glaciares del Nichols College de Massachusetts, señalaban en 2017 el retroceso acelerado de la mayoría de glaciares de Alaska, adelgazando más de 3 metros por año.

Además, el Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares (WGMS) ha señalado que solo en 2024 los glaciares de Escandinavia, el archipiélago noruego de Svalbard y el norte de Asia sufrieron la mayor pérdida anual de masa jamás registrada. Desde 1975, se estima que los glaciares del planeta han perdido más de 9.000 billones de toneladas de hielo.