¿Nacido entre 1960 y 2002? Podrías solicitar esta ayuda de hasta 1.595 euros al mes
Se trata del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda gestionada por la Seguridad Social desde 2020
Desde hace algunos años se está viviendo una época algo complicada para muchos españoles a nivel económico. La inflación apenas nos deja respirar, y eso sumado a los altos precios de los hogares y a los sueldos estancados, hace que muchas familias apenas puedan cubrir los gastos básicos de cualquier mes.
Por ello, en 2020 la Seguridad Social comenzó a gestionar el IMV (Ingreso Mínimo Vital), una ayuda para aquellas personas que luchan contra la pobreza. Y aquí te vamos a explicar los requisitos para poder percibirla.
Para empezar, hay que tener en cuenta la edad, y es de entre 23 y 65 años en 2025, es decir, haber nacido entre 1960 y 2002. Los jóvenes de 18 a 22 años también pueden percibir esta ayuda en caso de que hayan estado en centros de protección de menores.
También es necesario que la residencia sea en España de forma efectiva durante al menos un año antes de la solicitud.
Otro requisito es tener ingresos por debajo de los límites que acreditan vulnerabilidad (un adulto solo: 20.353,62 € al año (1.449,39 € al mes); un adulto y dos menores: 36.636,52 €; dos adultos y dos menores: 44.777,96 €).
Tampoco puedes superar los topes en activos no societarios (sin contar la vivienda habitual) en cuanto a patrimonio, y tener documentación como DNI, NIE, libro de familia, etc.
¿Y de cuánta es la ayuda que percibirás? Pues eso depende de la composición familiar y la situación personal, pero la cuantía mínima asegurada es de 658,81 euros para una persona adulta sola, y va subiendo conforme haya más miembros de convivencia y se añaden incluso complementos en el caso de haber hijos menores.
