Quién es Nacho Guerreros, el nuevo invitado de hoy de 'Pasapalabra'

Es prácticamente imposible que haya un español que no haya visto, o al menos conozca de oídas, un programa de televisión tan mítico como 'Pasapalabra'. Emitido desde hace varios años en Antena 3, es el concurso más visto de la pequeña pantalla y un espacio perfecto para que infinidad de famosos promocionen sus nuevos proyectos.

Y es que además de dos concursantes anónimos que se baten en duelo cada día, tenemos a cuatro invitados famosos que se van intercalando cada tres días por lo general. Y este 28 de agosto de 2025 hemos conocido a los nuevos rostros: Melani Olivares, Rubén Cortada, María Parrado y Nacho Guerreros.

Si te estás preguntando especialmente quién es Nacho Guerreros, probablemente sea porque no has visto su proyecto televisivo más conocido. Algo tan difícil como no haber visto nunca 'Pasapalabra'.

Todo lo que debes saber sobre Nacho Guerreros

Este actor riojano nacido en 1970 es un popular intérprete, quien se dio a conocer sobre todo en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', esta última serie la razón de su éxito. ¿Quién no conoce a su mítico personaje Coque?

Una faceta muy poco conocida de Nacho Guerreros es el activimos contra el acoso escolar que siempre ha llevado por bandera. Publicó el libro 'Yo también sufrí bullying' y ha realizado numerosas charlas acerca de un tema que siempre le ha tocado muy de cerca.

Además de ser actor en series de televisión, también es intérprete de teatro: 'Juguetes rotos' y 'Conductas alteradas' son dos de sus obras más exitosas.

Podemos decir que Nacho Guerreros es un actor muy versátil, mucho más que ese Coque que la mayoría conocéis de 'La que se avecina'. Y además, una persona especialmente comprometida con todo tipo de causas sociales.