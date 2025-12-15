POLÍTICA
Nacho Cano no se corta: qué pasaría en España con Ayuso como presidenta y su duro mensaje a Pedro Sánchez
Tras verse envuelto en polémicas legales, el compositor ha denunciado que tuvo que defenderse para proteger su carrera
Hace un tiempo, Nacho Cano estuvo en el foco mediático por algunos conflictos legales. En varias ocasiones se ha visto envuelto en disputas relacionadas con derechos de autor, contratos y la gestión de sus proyectos musicales y empresariales, lo que generó titulares y controversia en los medios.
Sin embargo, el miembro del icónico grupo Mecano ha denunciado públicamente que muchas de estas situaciones se produjeron por intereses ajenos y que ha tenido que luchar para proteger su carrera y la de quienes trabajan con él.
En una entrevista al diario 'El Mundo', el empresario se defendió: "Yo no voy nunca a por nadie, pero si vienes a por mí, me tengo que defender, porque defendiéndome a mí defiendo a todos los que están conmigo, que son muchos. Hay mucha gente a la que estos sinvergüenzas despreciables, les tumban y les dejan sin trabajo por el chiringuito que tienen montado".
En la misma entrevista, Nacho Cano estalló contra Pedro Sánchez y aseguró que debería acabar en la cárcel: "No le ha votado a nadie, ha destrozado este país y nos ha enemistado a todos. Todo para mantener su cobertura de la banda criminal que son".
El compositor agradeció a Isabel Díaz Ayuso su gestión y confesó que la apoya: "Le doy las gracias y, por supuesto, que la apoyo. Si Ayuso gobernara este país nos poníamos número uno de todos los lados porque tiene una inteligencia y una energía...".
El productor musical defendió que las personas deben ser juzgadas por sus resultados y no por otras cuestiones: "A la gente hay que mirarla por los resultados. A mí me tienes que valorar por mis canciones y, si no te gusta mi peinado o como pienso, me importa tres pepinos. A Ayuso hay que verla por cómo está Madrid. Ayuso ha salido por votos populares y tiene Madrid arriba".
Además de sus fuertes declaraciones contra Pedro Sánchez, Cano también criticó a los independentistas que apoyan al presidente: "Les importa tres pitos España. Los independentistas van a apoyar todo lo que sea destrozar nuestro 'modus vivendi' y nuestra operativa porque quieren salirse de la ecuación".
