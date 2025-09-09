Nacho Cano destapa en 'El Hormiguero' su nueva realidad por culpa del Gobierno: "Temo que me peguen un tiro"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El invitado de esta noche en 'El Hormiguero' ha sido el músico y compositor Nacho Cano, quien ha hablado sobre su carrera profesional, sus proyectos actuales y también sobre el archivo de la causa judicial en su contra, después de haber sido acusado de delitos contra los trabajadores en su musical 'Malinche'.

Aparte, en el día de ayer, presentó una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias por la presunta comisión de un delito de prevaricación. Los abogados del artista defienden que la magistrada, que está jubilada desde agosto, no respetó los derechos del investigado, entre otros aspectos.

Sobre la acusación de delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y de favorecer la inmigración irregular, el músico ha desvelado que todo empezó en 2021, cuando Isabel Ayuso le da un reconocimiento a la música y él se lo agradece, ya que había dejado abierto los teatros durante la pandemia: "Eso nos salvó".

Desde ese instante, todo empezó a complicarse para él, porque se pensaban que se estaba posicionando a favor de ella. "Estando yo en IFEMA, entraron tres tíos en mi casa. Forzaron las cerraduras, entraron y se fueron". No tocaron nada, ni instrumentos ni objetos de valor. Solo habían "doblado una mantita", ha explicado.

El artista ha comentado que "todo lo que tengo, lo tengo por mí: no soy ni hijo de, ni vengo con trampas". Además, ha expuesto que su detención coincidió con el caso de Begoña Gómez: "Todo estaba fabricado para hacer una cortina de humo".

El músico ha confesado que todo su éxito es por "vender canciones y entradas". Además, ha querido compartir su situación para que todo el mundo sepa "cómo opera esta banda criminal que nos gobierna, que es una banda criminal".

.@NachoCanoMusica habla por primera vez en televisión tras quedar archivada la causa judicial que lo acusaba de contratación ilegal y tráfico de personas #NachoCanoEH pic.twitter.com/Yffab2PAku — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 9, 2025

El exmiembro de Mecano ha señalado que tiene mucho miedo, pero que, si le ocurre algo, quiere venganza: "Temo que me peguen un tiro. He dejado un dinero en una cuenta corriente".