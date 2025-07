Nacho, abogado laboralista, avisa a los trabajadores: este error está dejando a miles de personas sin vacaciones de verano

Todos los trabajadores tienen el derecho a disfrutar de sus vacaciones, pero pocos tienen el privilegio de poder escogerlas cuando quieran. Muchas empresas eligen el periodo de descanso de sus empleados en función de varios factores como las necesidades operativas, la demanda estacional o la antigüedad del empleado. A pesar de todo, muchas personas cometen un fallo que les impedirá disfrutar de estos días libres, como explica el abogado laborista Ignacio De la Calzada, Un tío Legal.

Cada año, miles de trabajadores se quedan sin vacaciones por un simple error administrativo, no tener la aprobación de su empresa por escrito. Así lo denuncia el abogado especializado en derecho laboral y ha advertido que "fiarte de la palabra de tu jefe puede costarte el viaje".

El derecho a las vacaciones, protegido por ley

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que todos los empleados tienen derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año, independientemente de si trabajan a jornada completa o parcial. Este derecho no se puede sustituir por una compensación económica, salvo en caso de finalización del contrato.

Además, la normativa indica que las fechas deben conocerse con al menos dos meses de antelación, salvo que el convenio colectivo establezca un plazo mayor. La empresa no puede cambiar de forma unilateral las vacaciones ya concedidas, ni imponerlas de un día para otro.

El error que deja sin vacaciones: fiarse sin tener pruebas

Nacho advierte que el error más común es confiar en la aprobación verbal de la empresa sin exigir confirmación por escrito.

La situación es la siguiente: el trabajador pide las vacaciones y el jefe le dice que "sí" de palabra, pero semanas después surge un imprevisto y la empresa decide que no puede ausentarse. "En ese momento, si no tienes un correo, un mensaje o un documento donde se confirme esa autorización, no tienes nada", insiste el abogado.

Esto puede provocar pérdidas económicas por viajes ya contratados, tensiones con la empresa e incluso sanciones si decides ausentarte sin respaldo legal.

¿Cómo evitar que te quiten las vacaciones?

Para evitar este tipo de abusos laborales, Nacho recomienda seguir tres pasos clave:

Solicita tus vacaciones con al menos dos meses de antelación: Hazlo siempre por escrito (correo electrónico o solicitud firmada). Exige una respuesta también por escrito: No te conformes con un “sí, sin problema”. Guarda la confirmación. No aceptes cambios de fechas sin previo aviso ni fuera de plazo: La empresa no puede retirarte unas vacaciones ya aprobadas salvo causa justificada y negociada.

Recuerda, sin prueba escrita, no hay defensa legal. Como concluye Nacho, "las palabras se las lleva el viento, los documentos te salvan el verano".