Nacho Abad señala al Gobierno por el caos ferroviario: "A los que tienen aviones oficiales no les afecta"

Nacho Abad ha vuelto a alzar la voz en el programa 'En boca de todos', programa emitido de lunes a viernes en Cuatro y presentado por él, para denunciar el caos ferroviario que se vive en Catalunya y para señalar directamente al Ministerio de Transporte y a su titular, Óscar Puente.

El presentador comenzó el programa con un mensaje de lo más contundente, asegurando que no piensa esconderse y que seguirá haciendo preguntas incómodas a quienes gobiernan.

En su intervención, Abad recordó también la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y denunció el malestar creciente entre las víctimas, que se sienten "maltratadas" ante la falta de información y de empatía institucional.

"Hay víctimas que empiezan a enfadarse por cómo se les está tratando. Voy a hablar con ellas y les voy a dar voz", afirmó el periodista, reafirmando así su compromiso con ofrecer siempre una información veraz, centrada en los afectados.

Según Abad, los últimos accidentes de tren han dejado al descubierto una grave falta de inversión en infraestructuras básicas, lo que a su juicio puede estar detrás de tragedias que han costado la vida de varias personas (45 fallecidos en el accidente de Adamuz).

Caos ferroviario en Barcelona: maquinistas denuncian inseguridad

En cuanto a la situación en Barcelona, donde el fallecimiento de un maquinista tras chocar con un mucho ha agravado el conflicto, asegura que desde el gremio denuncian condiciones laborales poco seguras, y por ello muchos maquinistas se negaron a trabajar hasta reisar por completo el estado de la red de Rodalies.

El momento más duro del programa se produjo cuando Nacho Abad lanzó una reflexión que no ha tardado en aparecer en redes sociales: "este caos tiene un máximo responsable. Mi apoyo a maquinistas y usuarios perjudicados. Hay otros que tienen coches, aviones y helicópteros oficiales para desplazarse y a los que no les afecta lo que está pasando"