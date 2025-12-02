Nacen los Premios AreaJugones: la gran cita para reconocer lo mejor del entretenimiento

La industria del videojuego, el cine, las series y anime tendrá este mes de diciembre una nueva fecha marcada en rojo. El próximo 16 de diciembre, el Espacio Bertelsmann de Madrid acogerá la primera edición de los Premios AreaJugones, unos galardones que nacen con la voluntad de reconocer a las voces y producciones más influyentes del panorama nacional. La iniciativa está impulsada por Diario Sport y AreaJugones, una fusión que ha querido dar un paso adelante creando un evento anual capaz de reunir a los principales referentes del sector.

La votación oficial, en la sede de Diario SPORT

La semana pasada, el auditorio de Diario SPORT, en Barcelona, reunió a periodistas, analistas y miembros del jurado para llevar a cabo la votación oficial de los premios. Una jornada marcada por el debate, la variedad de perfiles y el elevado nivel de las producciones nominadas.

Según la organización, en varias categorías la decisión final estuvo “especialmente reñida”, reflejo de un 2025 repleto de lanzamientos destacados, la consolidación del talento español y un crecimiento notable de las producciones de anime, un sector cada vez más seguido tanto dentro como fuera del país.

Diez categorías

Los Premios AreaJugones contarán con diez categorías oficiales, diseñadas para abarcar la diversidad y transformación constante del entretenimiento digital:

Juego Más Esperado

Mejor Juego Español del Año

Mejor Película

Mejor Serie

Mejor Producción Española

Mejor Anime

Mejor Desarrollo Industria Anime

Mejor Editora del Año

Premio Honor AreaJugones

Mejor Juego del Año

Un evento que aspira a convertirse en referencia

La organización ha asegurado que esta primera edición es solo el inicio de un proyecto más ambicioso. Los Premios AreaJugones quieren consolidarse como una referencia en España, un punto de encuentro para profesionales, creadores y aficionados a la cultura digital.

El Espacio Bertelsmann se convertirá así, el 16 de diciembre, en el escenario de una celebración que busca dar visibilidad al talento y la creatividad que impulsa cada año al sector.