Nacen los Premios AreaJugones: la gran cita para reconocer lo mejor del entretenimiento
La primera edición de estos galardones se celebrará el 16 de diciembre en el Espacio Bertelsmann
La industria del videojuego, el cine, las series y anime tendrá este mes de diciembre una nueva fecha marcada en rojo. El próximo 16 de diciembre, el Espacio Bertelsmann de Madrid acogerá la primera edición de los Premios AreaJugones, unos galardones que nacen con la voluntad de reconocer a las voces y producciones más influyentes del panorama nacional. La iniciativa está impulsada por Diario Sport y AreaJugones, una fusión que ha querido dar un paso adelante creando un evento anual capaz de reunir a los principales referentes del sector.
La votación oficial, en la sede de Diario SPORT
La semana pasada, el auditorio de Diario SPORT, en Barcelona, reunió a periodistas, analistas y miembros del jurado para llevar a cabo la votación oficial de los premios. Una jornada marcada por el debate, la variedad de perfiles y el elevado nivel de las producciones nominadas.
Según la organización, en varias categorías la decisión final estuvo “especialmente reñida”, reflejo de un 2025 repleto de lanzamientos destacados, la consolidación del talento español y un crecimiento notable de las producciones de anime, un sector cada vez más seguido tanto dentro como fuera del país.
Diez categorías
Los Premios AreaJugones contarán con diez categorías oficiales, diseñadas para abarcar la diversidad y transformación constante del entretenimiento digital:
- Juego Más Esperado
- Mejor Juego Español del Año
- Mejor Película
- Mejor Serie
- Mejor Producción Española
- Mejor Anime
- Mejor Desarrollo Industria Anime
- Mejor Editora del Año
- Premio Honor AreaJugones
- Mejor Juego del Año
Un evento que aspira a convertirse en referencia
La organización ha asegurado que esta primera edición es solo el inicio de un proyecto más ambicioso. Los Premios AreaJugones quieren consolidarse como una referencia en España, un punto de encuentro para profesionales, creadores y aficionados a la cultura digital.
El Espacio Bertelsmann se convertirá así, el 16 de diciembre, en el escenario de una celebración que busca dar visibilidad al talento y la creatividad que impulsa cada año al sector.
