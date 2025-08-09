Nace Miquel, el segundo hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló

Rafa Nadal y Mery Perelló han sido padres de un niño, que ha recibido el nombre de Miquel. El segundo hijo de la pareja ha nacido en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, el mismo centro donde también dio a luz su primogénito, Rafael.

Miquel vino al mundo el pasado jueves y a diferencia del nacimiento de su hermano, en esta ocasión Mery se ha recuperado más rápido. Durante su estancia en el hospital solo los familiares directos han visitado al recién nacido. La familia Nadal ha abandonado el hospital este sábado.

Rafa Nadal y Mery Perelló / .

El nombre de Miquel es un homenaje al padre de Mery, que falleció en abril de 2023 a los 63 años de edad, víctima de una larga enfermedad.

La última aparición pública del extenista, el segundo masculino con mayor número de Grand Slam en individuales, con 22, solo superado por Novak Djokovic, se produjo el pasado lunes durante la recepción de la Familia Real a representantes de la sociedad mallorquina en el palacio de Marivent. Una recepción a la que el marqués del Llevant, título nobiliario creado el 24 de junio de 2025 por el rey Felipe VI y otorgado en reconocimiento a la labor desempeñada durante su carrera profesional, asistió solo, sin la compañía de su mujer. Mery, o Xisca, como también es llamada por su círculo más próximo, se dio un baño de flashes durante el homenaje que Nadal recibió en la última edición de Roland Garros, en avanzado estado de gestación.

Las primeras fotografías de Mery luciendo tripita se publicaron el pasado mes de abril, cuando la pareja hizo público que esperaban un segundo hijo. “Siempre me han encantado los niños, pero ahora tengo otro tipo de responsabilidades. Siempre pensé que cuando me retirara del tenis jugaría al golf cuatro días a la semana, porque me encanta, pero en realidad solo juego dos porque también me gusta estar con mi hijo. Quiero pasar tiempo en casa e ir a buscar al niño al cole”, confesó Nadal sobre la paternidad en una entrevista en el pódcast “Con mucho de…”.

La casa en la que crecerá el pequeño Miquel

La nueva casa en Mallorca de Rafa Nadal y Mery Perelló está ubicada en la parte más elevada de Porto Cristo, en el municipio de Manacor, y cuenta con unas privilegiadas vistas panorámicas a toda la ensenada natural del puerto, desde la bocana al Club Nàutic, desde la playa al al perfil del casco urbano, con la fachada principal de la iglesia y su campanario al fondo, sin absolutamente ninguna interrupción.

El proyecto, redactado por el arquitecto mallorquín Tomeu Esteva, hijo del aparejador Antoni Esteva, fundador de un despacho con una destacada trayectoria, y hermano de la diseñadora Cortana, levanta dos cuerpos de edificios interconectados de planta baja y dos alturas, ambos rematados con una cubierta a cuatro aguas de amplios voladizos, que protege las espaciosas terrazas de la primera y la segunda planta, donde se abren grandes ventanales, que ya han sido instados. El tratamiento de las fachadas combina una tonalidad gris pálida con el mármol, también gris pero más oscuro y con una pátina mucho más brillante como elemento de contraste.

El primer hijo de Nadal y Perelló llegó pocos días antes de que se celebrara el tercer aniversario de la boda de ambos, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2019 en la lujosa Fortalesa, con la asistencia de 200 invitados, entre ellos los Reyes eméritos. Tomeu Català ofició el enlace y la diseñadora Rosa Clará se encargó del vestido de novia.

La relación entre Rafa y Mery comenzó en 2005 y su primera aparición como pareja oficial se produjo en el Roland Garros de ese año.