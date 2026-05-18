El 'MV Hondius', crucero contagiado por Hantavirus, desembarca para proceder a su desinfección

El brote de Hantavirus está llegando a su fin. La embarcación MV Hondius, infectada por un brote de hantavirus, llegó este lunes a los Países Bajos, a Róterdam. Allí será sometido a una limpieza y desinfección integral, además de ponerse en cuarentena a los 25 tripulantes y dos miembros del personal médico que aún permanecían a bordo tras el desembarco de los pasajeros en Tenerife hace una semana.

Más de seis semanas después de iniciar su travesía desde Ushuaia, en Argentina, el crucero MV Hondius se convirtió en el centro de una complicada emergencia sanitaria relacionada con un brote de hantavirus. El barco partió el 1 de abril rumbo al Atlántico sur y realizó varias escalas, incluidas islas remotas como Tristán de Acuña y Santa Elena, mientras comenzaban a detectarse casos sospechosos entre pasajeros y tripulación.

Un total de tres fallecidos

Durante el recorrido, algunas personas desembarcaron por motivos médicos. En Santa Elena, una pasajera neerlandesa abandonó el barco junto con otros viajeros tras la muerte de su marido, también afectado por el virus. Más tarde viajó hacia Sudáfrica, donde falleció días después debido al deterioro de su estado de salud.

La situación se agravó cuando otro pasajero, un ciudadano británico, tuvo que ser evacuado desde la isla Ascensión para recibir atención médica. Posteriormente se confirmó que estaba infectado con la variante Andes del hantavirus, una cepa poco común por su capacidad de transmitirse entre personas. A inicios de mayo se produjo un tercer fallecimiento: una pasajera alemana que permanecía a bordo.

El crucero llegó finalmente a las inmediaciones de Róterdam en horas de la mañana, con decenas de personas todavía embarcadas. Entre ellas se encontraban ciudadanos neerlandeses responsables del seguimiento sanitario y trabajadores internacionales de diferentes nacionalidades, quienes quedaron sujetos a protocolos estrictos de vigilancia y aislamiento.

Las autoridades sanitarias organizaron revisiones médicas inmediatas tras la llegada del buque. Antes de abandonar la embarcación, todos los ocupantes debían someterse a pruebas diagnósticas y cumplir un periodo obligatorio de cuarentena. Además, se prepararon alojamientos temporales para parte de la tripulación extranjera mientras se evaluaba si completarían el aislamiento en Países Bajos o regresarían a sus países.

El cuerpo de una pasajera alemana fallecida permaneció dentro del barco hasta el arribo al puerto, lo que añadió complejidad logística y sanitaria al operativo. Una vez concluido el desembarco, comenzaron los planes para limpiar y desinfectar completamente la embarcación antes de cualquier decisión sobre su futura actividad.

Operación de seguridad

Semanas antes de llegar a territorio neerlandés, numerosos pasajeros habían sido evacuados desde Tenerife para regresar a sus países de origen. Las autoridades coordinaron vuelos especiales y medidas de aislamiento para evitar nuevos contagios, mientras organismos internacionales insistían en que el riesgo general seguía siendo reducido si se mantenía el seguimiento epidemiológico.

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Entre los pasajeros afectados también había ciudadanos españoles. Un hombre diagnosticado con hantavirus mostró una evolución favorable bajo supervisión hospitalaria, mientras otros viajeros permanecían en observación preventiva. En paralelo, personas que habían tenido contacto cercano con algunos casos confirmados continuaban sometiéndose a pruebas médicas para descartar infecciones.