Mustafa Suleyman, jefe de IA de Microsoft, pone fecha al fin del trabajo de oficina y advierte de que podría llegar antes de lo previsto

La inteligencia artificial gana cada día más protagonismo y avanza a un ritmo imparable, transformando la forma de trabajar, producir y organizar la economía. Su impacto ya no es una previsión de futuro, sino una realidad que empieza a notarse en empresas, empleos y sectores profesionales.

Uno de los ámbitos donde más se percibe el implemento de la tecnología es en el laboral, especialmente en la forma de desempeñar el trabajo de oficina, que podría experimentar una transformación radical en un plazo mucho más corto de lo esperado.

Sobre este tema habló Mustafa Suleyman, jefe de la IA para Microsoft, quien lanzó una previsión contundente: "El trabajo de oficina, en el que te sientas frente a un ordenador, ya seas abogado, contable, gestor de proyectos o comercial, la mayoría de esas tareas estarán totalmente automatizadas por una IA en los próximos 12 a 18 meses".

Suleyman aseguró que esta automatización no será progresiva en todos los casos, sino que podría producirse de forma acelerada en determinados sectores. En su opinión, muchas profesiones verán cómo gran parte de sus tareas rutinarias pasan a ser realizadas por herramientas inteligentes, lo que obligará a replantear funciones y roles dentro de las empresas.

El directivo hizo referencia a las advertencias del programador Matt Schumer, quien alerta de posibles despidos masivos y sostiene que el impacto de la inteligencia artificial podría ser incluso mayor que el de crisis recientes como la pandemia.

Desde Microsoft, además, trabajan en el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial capaces de operar con gran autonomía: "Tenemos que desarrollar nuestros propios modelos básicos, que se encuentran en la vanguardia absoluta, con una capacidad de cálculo de gigavatios y algunos de los mejores equipos de formación en IA del mundo", comentó Suleyman.

Una joven trabajando con su ordenador. / E. D.

La compañía tecnológica también apuesta por una inteligencia artificial general de nivel profesional, con agentes capaces de coordinarse dentro de los flujos de trabajo de grandes organizaciones: "Estos agentes de IA serán capaces de coordinarse mejor dentro de los flujos de trabajo de las grandes instituciones en los próximos dos o tres años. Las herramientas de IA también serán capaces de aprender y mejorar con el tiempo, tomando medidas más autónomas·.

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Para impulsar esta transformación, Microsoft ha previsto una fuerte inversión en infraestructura tecnológica. "Esa es nuestra verdadera misión", recalcó Suleyman, en referencia al objetivo de avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el desarrollo de inteligencia artificial.