Ni más músculo ni más resultados: lo que revela una nueva investigación sobre la creatina

Un nuevo estudio científico ha puesto bajo la lupa uno de los suplementos más populares del mundo del fitness: la creatina. Durante años, este compuesto ha sido considerado un aliado habitual para quienes buscan aumentar su masa muscular, pero una investigación reciente sugiere que su efecto podría no ser tan determinante como se creía.

El trabajo ha sido realizado por científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, y publicado en la revista Nutrientes. En él, los investigadores analizaron el impacto de la creatina en el desarrollo muscular comparando a dos grupos de voluntarios sanos que realizaron el mismo programa de entrenamiento de fuerza durante varias semanas.

La diferencia entre ambos grupos era sencilla: uno consumía una dosis diaria estándar de creatina, mientras que el otro no tomaba ningún suplemento. El objetivo era comprobar si el suplemento aportaba una ventaja real en la ganancia de masa muscular.

Los resultados mostraron que ambos grupos experimentaron un aumento similar de masa muscular tras completar el programa de entrenamiento. Es decir, no se observaron diferencias significativas entre quienes tomaron creatina y quienes no la utilizaron.

Según los investigadores, esto podría indicar que el suplemento no aporta un beneficio adicional claro en el crecimiento muscular cuando se combina con un entrenamiento de fuerza convencional y una dosis estándar de 5 gramos diarios.

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que, durante la primera semana, el grupo que tomó creatina registró un ligero aumento de peso. Sin embargo, los científicos explican que este incremento no se debió a un mayor desarrollo muscular, sino probablemente a una mayor retención de líquidos.

La investigación también señala un problema frecuente en estudios anteriores: muchos no separaban correctamente el efecto del entrenamiento del efecto del suplemento, ya que los participantes comenzaban a tomar creatina justo al iniciar su rutina de ejercicio, lo que dificultaba medir su impacto real de forma aislada.

Para evitar este sesgo, en este caso los voluntarios comenzaron a tomar creatina una semana antes de empezar el programa de entrenamiento, que se prolongó durante 12 semanas. Aun así, los resultados no mostraron ventajas adicionales claras en el grupo suplementado.

Pese a ello, los autores del estudio no descartan por completo los posibles beneficios de la creatina. Apuntan a que podrían ser necesarios periodos más largos de consumo o dosis diferentes para observar efectos más claros en la masa muscular.

El estudio sugiere que, aunque la creatina puede tener efectos en el organismo, su impacto real en el aumento de músculo podría ser más limitado de lo que tradicionalmente se ha creído, especialmente en personas que ya siguen un programa de entrenamiento de fuerza adecuado.