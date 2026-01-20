Murió a los 93 años y era de los diseñadores más ricos del mundo: esta era la fortuna de Valentino Garavani

Valentino Garavani siempre ha sido considerado como uno de los diseñadores más ricos del mundo, cosa que ha sido verificada a través de las últimas estimaciones que han salido a la luz sobre su patrimonio.

El pasado 19 de enero, se daba a conocer la noticia de que el magnate italiano fallecía a los 93 años de edad, dejando tras de sí una fortuna sin precedentes dentro del propio mundo de la moda.

Si hablamos de cifras concretas, los últimos registros antes de su muerte apuntan a que el patrimonio de Valentino Garavani habría superado las 9 cifras en total. O, más concretamente, los 1.500 millones de dólares. Aunque bien es cierto que queda lejos del diseñador más rico del mundo, el cual se corresponde con Giorgio Armani y sus más de 13.000 millones de dólares.

Hay que tener en cuenta que Valentino Garavani fundó su exitosa marca de moda en el año 60, llegando a generar beneficios sin precedentes que combinó con otro tipo de inversiones ajenas a su profesión.

Y es que, según los expertos en este último ámbito, la clave tiene que ver con la diversificación; cosa que Valentino siguió al pie de la letra, dado que también inyectó grandes cantidades de dinero en el terreno inmobiliario.

Según los últimos reportes, el diseñador contaba con propiedades de lujo en algunas de las ciudades más importantes del mundo como, por ejemplo, Londres, Nueva York, París o Roma. Algo que haría que su patrimonio alcanzase cifras de escándalo.

Por tanto, es evidente que el éxito económico de Valentino Garavani no solo tuvo que ver con su trabajo en el mundo de la moda, sino con haber sido inteligente y haber estado bien asesorado sobre cómo gestionar su fortuna.

Sea como sea, el diseñador será recordado por haber creado una de las marcas de moda de lujo más populares del mundo, cosa que solo han conseguido unas cuantas personas del planeta hasta la fecha.