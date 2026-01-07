Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid

El exjugador del FC Barcelona y tantos otros equipos de la liga, Munir el Haddadi, se ha comprometido con su pareja en una ceremonia de la que se ha hecho eco Javi de Hoyos y ha compartido con sus seguidores.

Aunque muchos imaginaban que se trataba de su última novia conocida, la catalana Andrea Dalmau, la realidad es completamente distinta y la mujer con la que se casará se llama María Martínez, como apunta el espacio reservado para la ceremonia en su perfil de Instagram, aunque "se sabe muy poco de ella", como indica el 'rey del chisme' en las redes sociales.

Lo que sí que se ha podido desvelar es que se trata "de la ex de Rodrigo Moreno", quien fuera compañero de Munir en el Valencia y con quién además comparte una hija.

Rodrigo con su exnovia, actual prometida de Munir, María Martínez. / ·

Aunque la boda será dentro de un año, el futbolista y su pareja celebraron una fiesta en Madrid con amigos y familiares que sirve de antesala y en la que no faltó de nada, como la llegada en Lamborghini, varios vestidos para ella o bailes y un gran pastel con las iniciales de los dos protagonistas.

De hecho, Hoyos apunta que Munir ha bailado "mucho, pero mucho", y en las imágenes compartidas por fotógrafos y amigos se constata que el ex del Barça se lo pasó en grande con su gente más próxima.

Munir El Haddadi celebra un gol contra el Girona con el Leganés. / FERNANDO VILLAR / EFE

También hubo anillo, un gran banquete con marisco o frutas de todo tipo y se celebró la futura unión ondeando decenas de banderas marroquíes, país de origen del mediocentro que actualmente juega en el Esteghlal FC de la liga iraní.

Durante su etapa con la 'influencer' ilerdense, antes de confirmarse su compromiso con su futura esposa actual, Munir fue acusado de haberle sido infiel por el programa de Telecinco especializado en prensa rosa 'Socialité', donde apuntaban a que se le había visto muy romántico con una tercera persona en una discoteca.

Un año más tarde y después de desmentirlo por parte de ambos, Dalmau dejaba ver en sus redes que su relación había terminado, allá por 2024. Desde entonces, no se había dado a conocer que el futbolista tuviera ninguna otra pareja, por lo que la fiesta reciente ha sorprendido a más de uno.

Según el rito de unión marroquí, tras la fiesta se inicia "una serie de rituales que difiere de una zona a otra" del país, según apunta la web de Turismo de Marruecos, en la que se sigue con la celebración y negociaciones familiares durante un cierto tiempo, hasta que llega el día de la unión definitivo.