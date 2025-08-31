Ese muñeco olvidado en tu caja de juguetes podría costar miles de euros y tú no lo sabes

Quienes nacieron a finales de los 70 o principios de los 80 (sobre todo muchos chicos de aquella época) guardan en la memoria a los que fueron, sin duda, los juguetes más codiciados: los Masters del Universo.

Lanzados por Mattel en 1981, estos muñecos mezclaban fantasía, magia y ciencia ficción en un universo de héroes musculosos, villanos siniestros y castillos imponentes que conquistaron las estanterías de las jugueterías durante toda la década.

Aunque más tarde se lanzaron reediciones de He-Man, Skeletor y otros clásicos, los muñecos originales de los años 80 conservan esa aura de culto que los hace únicos hasta hoy. Por eso, si todavía conservas alguno de esos muñecos y, además, tuviste la rara suerte de no abrirlo en tu infancia, podrías estar sentado sobre una pequeña fortuna.

Según This Is Money, el portal económico del Daily Mail, Joanne McDonald, subastadora del comerciante de juguetes Vectis, afirma: "Este renovado interés por los clásicos está impulsando el valor de los juguetes antiguos como inversión, aunque no hay que confundirlos con los que se juegan en Navidad".

McDonald pone como ejemplo una figura de He-Man, el icónico protagonista de la serie Masters del Universo de principios de los años 80. Hoy en día, si se conserva en su embalaje original y con su tarjeta intacta, puede venderse por alrededor de 2.000 euros.

Y si se trata de un muñeco raro, de esos con pocas ediciones, el precio puede incluso duplicarse. Es el caso de una figura original de Megator, uno de los villanos del universo, que alcanza cifras mucho más altas en el mercado de coleccionistas.

Sin embargo, si todavía conservamos nuestros muñecos tras años de juego y con los inevitables signos de desgaste, su valor se desploma, quedando apenas en unos pocos euros. Aunque si eres de los afortunados que conserva uno de estos juguetes, que sepas que tienes un buen dinero ahí y posiblemente no lo sabes.