Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Irán MundialXavi EspartEric GarcíaHorario Real Madrid-CityMetropolitano céspedHonda Aston MartinAlineaciones probables Madrid-CityCuadro ChampionsVíctor FontCúando juega AlcarazPrevia Madrid-CityCuadro Barça ChampionsBernalJulia TorresAtlético millonesSocio BarcelonaVuelta Champions LeagueClasificación París-NizaMarató Barcelona 2026Horarios GP China F1Dinero Barça ChampionsEtapa 4 París-NizaAyuso VingegaardBoris BeckerEtapa 3 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoMaldiniCandidatos Elecciones Barça 2026Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

COLECCIONISMO

Todo el mundo busca esta moneda de 2 euros por un motivo: puede llegar a valer casi 2.000 euros

Se trata de un artículo bastante reciente y suele ser muy codiciado por coleccionistas

Moneda de 2 euros de Mónaco

Moneda de 2 euros de Mónaco

Ramón Baylos

Ramón Baylos

El mundo de la numismática es realmente complejo: existen monedas que son realmente codiciadas por los expertos a causa de un error de fabricación que las convierte en ítems extremadamente exclusivos. No obstante, este no es el único factor a tener en cuenta a la hora de constatar el valor de una moneda en posibles reventas.

En este mismo sentido, otro de los aspectos a valorar tiene que ver con que la moneda se haya creado e forma específica para conmemorar algún evento destacado. Algo que ocurre con la moneda de 2 euros de Mónaco emitida en 2015.

Estamos hablando de una moneda que buscan prácticamente todos los coleccionistas de numismáticas por un motivo concreto: su precio en subastas ha llegado a alcanzar los 2.000 euros, lo cual es una cifra considerable.

El motivo por el que esta moneda vale tanto dinero tiene que ver con que se trata de una pieza creada para conmemorar el 800º Aniversario de la construcción del Castillo del Peñón, lo cual consta como uno de los monumentos más importantes de Mónaco.

Hay que destacar, además, que solo se llegaron a emitir unas 10.000 unidades de esta moneda, lo cual haría que fuera un artículo realmente exclusivo a causa de su escasez. Pero, ¿cómo podemos identificarla?

Moneda de 2 euros de Mónaco

Moneda de 2 euros de Mónaco / Sport

Para poder saber si estamos ante una de estas monedas, basta con que nos fijemos en su parte anterior. En ella, debería aparecer la imagen de la ya mencionada Fortaleza sobre una roca que colinda con el mar.

No obstante, es muy poco probable que te encuentres con una de estas monedas de casualidad, dado que fueron diseñadas expresamente para ser adquiridas por coleccionistas expertos en el campo de la numismática.

Noticias relacionadas y más

Esa es la razón por la que es poco probable encontrar una de estas monedas a la venta en páginas web de subastas y, si se da el caso, es probable que se trate de una falsificación a no ser que venga acompañada de un documento oficial que acredite su autenticidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mensaje de Héctor Fort a su pareja por pelear en 'La Velada del Año VI'
  2. Bad Gyal se abre en canal sobre sus adicciones: 'Estoy enganchada
  3. El cirujano Diego González Rivas desvela el dineral que recibió por una de las operaciones más caras de su carrera
  4. La Agencia Tributaria te da hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta gracias a este seguro que tienen miles de contribuyentes catalanes
  5. Manuel Álvarez, experto en pensiones, avisa: 'Para la jubilación, hay que ahorrar antes de los 30
  6. Comprobar Euromillones de hoy: resultados del martes 10 de marzo de 2026
  7. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y tranquiliza a los conductores españoles
  8. Hacienda lo confirma: devolverá hasta 590 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito

Irán bombardea Israel y bases estadounidenses en Irak

Irán bombardea Israel y bases estadounidenses en Irak

Los asesores fiscales coinciden: "Poca gente hace bien la Declaración de la Renta cuando tiene hijos"

Los asesores fiscales coinciden: "Poca gente hace bien la Declaración de la Renta cuando tiene hijos"

EEUU afirma haber destruido 16 barcos minadores de Irán y el Reino Unido reporta un ataque a un carguero

EEUU afirma haber destruido 16 barcos minadores de Irán y el Reino Unido reporta un ataque a un carguero

La Casa Blanca asegura que la ofensiva terminará cuando Irán esté en una posición de "rendición completa e incondicional"

Todo el mundo busca esta moneda de 2 euros por un motivo: puede llegar a valer casi 2.000 euros

Todo el mundo busca esta moneda de 2 euros por un motivo: puede llegar a valer casi 2.000 euros

"Va más allá del petróleo": Javier Ruiz, experto en economía, advierte sobre la subida de precio de los supermercados

"Va más allá del petróleo": Javier Ruiz, experto en economía, advierte sobre la subida de precio de los supermercados

El Banco de España abre sus puertas al público con visitas gratuitas

El Banco de España abre sus puertas al público con visitas gratuitas

Niño Becerra, economista: "Están pidiendo a las familias tener dinero en efectivo en casa"

Niño Becerra, economista: "Están pidiendo a las familias tener dinero en efectivo en casa"