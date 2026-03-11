Todo el mundo busca esta moneda de 2 euros por un motivo: puede llegar a valer casi 2.000 euros

El mundo de la numismática es realmente complejo: existen monedas que son realmente codiciadas por los expertos a causa de un error de fabricación que las convierte en ítems extremadamente exclusivos. No obstante, este no es el único factor a tener en cuenta a la hora de constatar el valor de una moneda en posibles reventas.

En este mismo sentido, otro de los aspectos a valorar tiene que ver con que la moneda se haya creado e forma específica para conmemorar algún evento destacado. Algo que ocurre con la moneda de 2 euros de Mónaco emitida en 2015.

Estamos hablando de una moneda que buscan prácticamente todos los coleccionistas de numismáticas por un motivo concreto: su precio en subastas ha llegado a alcanzar los 2.000 euros, lo cual es una cifra considerable.

El motivo por el que esta moneda vale tanto dinero tiene que ver con que se trata de una pieza creada para conmemorar el 800º Aniversario de la construcción del Castillo del Peñón, lo cual consta como uno de los monumentos más importantes de Mónaco.

Hay que destacar, además, que solo se llegaron a emitir unas 10.000 unidades de esta moneda, lo cual haría que fuera un artículo realmente exclusivo a causa de su escasez. Pero, ¿cómo podemos identificarla?

Moneda de 2 euros de Mónaco / Sport

Para poder saber si estamos ante una de estas monedas, basta con que nos fijemos en su parte anterior. En ella, debería aparecer la imagen de la ya mencionada Fortaleza sobre una roca que colinda con el mar.

No obstante, es muy poco probable que te encuentres con una de estas monedas de casualidad, dado que fueron diseñadas expresamente para ser adquiridas por coleccionistas expertos en el campo de la numismática.

Esa es la razón por la que es poco probable encontrar una de estas monedas a la venta en páginas web de subastas y, si se da el caso, es probable que se trate de una falsificación a no ser que venga acompañada de un documento oficial que acredite su autenticidad.