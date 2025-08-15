'Mundial de los desayunos': Ibai Llanos organiza la competición gastronómica definitiva

El creador de contenido, Ibai Llanos, destaca por ser uno de esos famosos 'culo inquietos' que nunca paran de idear nuevos retos o eventos de todo tipo. El más famoso de ellos es 'La velada del año' que esté 2025 ha llegado a su quinta edición y que ha recibido las críticas del boxeador olímpico cubanoespañol, Enmanuel Reyes Pla.

También ha sido noticia por su radical cambio físico que le ha llevado a perder más de 70 kilos de peso con una rutina estricta de alimentación, ejercicio y descanso.

Ahora, vuelve a la palestra para presentar un nuevo formato competitivo, aunque en esta ocasión no tiene nada que ver con el deporte. Se trata del 'Mundial de los desayunos' que pretende escoger la propuesta más completa entre diferentes países, algo similar a lo que ya hizo cuando llevó a cabo el 'mundial de globos'.

"¿Cuál es la mejor comida del mundo?", empieza preguntando al aire el vasco al inicio del vídeo publicado en sus redes sociales en el que anuncia las bases de la competición.

El objetivo, según explica, es "acabar con el debate" de qué nación tiene mejor gastronomía, aunque nos atrevemos a adelantar que gane quien gane esta discusión no tendrá nunca un fin.

La dinámica es simple, "como toda la vida", es decir, una ronda de octavos de final, otra de cuartos, semifinales y la gran final. El sistema de votación, sin embargo, se llevará a cabo por conteo de 'me gustas': "Yo dejaré dos comentarios y vosotros votaréis por el país que creéis que merece pasar de ronda", explica.

Opciones de desayuno español y argentino. / SPORT

Respecto a los participantes, en la primera ronda se enfrentarán México contra Perú, Argentina contra el Reino Unido, Costa Rica contra Colombia, Bolivia contra Estados Unidos, España contra Francia, Guatemala contra Ecuador, Japón contra Chile y Venezuela contra República Dominicana.

Ibai anuncia que el torneo dará comienzo el próximo lunes y asegura que los emparejamientos se han realizado en un "sorteo completamente amañado", permitiendo así ver piques entre naciones habitualmente enfrentadas en otras disciplinas, como el fútbol, como lo son la española y la francesa, o en rifirrafes del pasado, como la inglesa y la argentina.

Así, serán los seguidores del referente del 'streaming' en español quienes decidirán qué país tiene el mejor desayuno. Los criterios de votación son claramente subjetivos y el resultado final, salga lo que salga, seguro que deja a más de uno insatisfecho.